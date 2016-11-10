СБУ: керівництво департаменту Луганської ВЦА систематично здирало гроші з підлеглих
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Очільник департаменту одного з департаментів Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та двоє керівників відділів систематично здирали гроші зі своїх підлеглих. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Частину отриманих грошей чиновники повертали керівництву нібито для придбання товарно-матеріальних цінностей для установи.
Таким чином упродовж 2016 року керманичі зібрали з підлеглих близько 200 тисяч гривень, які використали в особистих цілях.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.364 Кримінального кодексу України. Правоохоронці провели низку обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів справи. Вилучено чимало грошей та документальні матеріали, які підтверджують протиправні дії посадовців.
Тривають невідкладні слідчі дії.