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СБУ и ФБР разоблачили спецслужбы рф на взломе мессенджеров чиновников Украины, ЕС и США

Киев • УНН

 • 1208 просмотра

Киберспециалисты СБУ совместно с ФБР выявили системные кибератаки российских спецслужб на мессенджеры должностных лиц в Украине, Европе и США. Целью атак было получение доступа к чувствительной военной, политической и экономической информации.

СБУ и ФБР разоблачили спецслужбы рф на взломе мессенджеров чиновников Украины, ЕС и США

Киберспециалисты СБУ совместно с Федеральным бюро расследований Соединенных Штатов Америки разоблачили российские спецслужбы в систематических попытках "взломать" мессенджеры должностных лиц в Украине, Европе и США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Детали

Речь идет о систематических кибератаках на мессенджеры должностных лиц, военнослужащих, политиков и активистов. Как отметили в СБУ, целью этих "взломов" было получить доступ к чувствительной информации военного, политического и экономического характера, которой обменивались пользователи, а также похитить их персональные данные.

С целью получения этой информации российские хакеры использовали и используют разнообразные инструменты и методы.

Например, для выманивания паролей к аккаунту враг чаще всего использует рассылку СМС от имени "команд поддержки". Такие действия маскируются под работу официальных ботов, а сами сообщения приходят в утренние часы, когда пользователь крайне уязвим с точки зрения физического и эмоционального состояния

- говорится в сообщении СБУ.

Также в Службе безопасности подчеркнули: российские спецслужбы и связанные с ними хакеры атакуют не только организации, должностных лиц или публичных лиц, но и личные аккаунты украинцев.

Также в СБУ призвали граждан заботиться о собственной кибербезопасности и соблюдать базовые правила кибергигиены:

  • следует регулярно проверять свои активные сессии в мессенджере и завершать все неизвестные подключения;
    • включить двухфакторную аутентификацию и использовать сложный буквенно-цифровой PIN-код;
      • никому не передавать коды подтверждения, PIN-коды, пароли и ключи восстановления аккаунта;
        • не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они пришли от знакомых. Их аккаунт может быть уже взломан;
          • не открывать файлы из неизвестных или сомнительных чатов, особенно если пользователя просят сделать это с компьютера;
            • не сканировать QR-коды, которые пришли от неизвестных ботов или пользователей. Через них злоумышленники могут подключить свое устройство к аккаунту.

              Украина получила официальный доступ к Резерву кибербезопасности ЕС - что это даст23.06.2026, 14:03 • 4304 просмотра

              Евгений Устименко

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