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Украина получила официальный доступ к Резерву кибербезопасности ЕС - что это даст

Киев • УНН

 • 1482 просмотра

Украина получила официальный доступ к Резерву кибербезопасности ЕС, что позволит привлекать европейских специалистов во время масштабных хакерских атак. Механизм экстренной киберподдержки заработал после ратификации соглашения Верховной Радой.

Украина получила официальный доступ к Резерву кибербезопасности ЕС - что это даст

Украина получила официальный доступ к Резерву кибербезопасности ЕС, что позволит во время масштабных хакерских атак привлекать лучших европейских специалистов для отражения угроз. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, передает УНН.

Детали

"Украина усиливает защиту критической инфраструктуры вместе с европейскими партнерами. Отныне у нас есть официальный доступ к Резерву кибербезопасности ЕС. Это означает, что во время масштабных хакерских атак государство сможет привлекать лучших европейских специалистов для отражения угроз. Весной Верховная Рада ратифицировала это соглашение — теперь все юридические процедуры завершены со стороны ЕС, и механизм экстренной киберподдержки официально заработал", — говорится в сообщении.

Как рассказали в Минцифры, инициатива была создана в рамках Акта о киберсолидарности ЕС (EU Cyber Solidarity Act), ее администрирует Агентство Европейского Союза по кибербезопасности (ENISA).

Главное преимущество инструмента — Украина получает прямой доступ к услугам проверенных частных компаний, специализирующихся на киберзащите.

"Если враг серьезно атакует государственные информационные системы, сайты, электросети или другую критическую инфраструктуру, Украина сможет отправить запрос и привлечь европейских экспертов", — отметили в министерстве.

Специалисты помогут:

  • оперативно остановить и локализовать атаку;
    • проанализировать угрозу и защитить информацию;
      • ликвидировать последствия и быстро восстановить работу систем.

        "Включение Украины в Резерв кибербезопасности доказывает высокий уровень сотрудничества с ЕС и соответствует Стратегическому цифровому партнерству. Сотрудничество усилит способность страны противодействовать угрозам и реагировать на киберинциденты в сервисах, которыми ежедневно пользуются миллионы украинцев", — добавили в министерстве.

        Дополнение

        В марте Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение о доступе Украины к Резерву кибербезопасности ЕС.

        Этот документ позволяет Украине привлекать ведущих специалистов, технологические решения и инструменты ЕС для оперативного реагирования на значительные киберинциденты, что усилит защиту украинской критической инфраструктуры и будет способствовать полной интеграции страны в цифровое безопасностное пространство ЕС.

        Рада ратифицировала соглашение о доступе к Резерву кибербезопасности ЕС12.03.26, 15:50 • 3047 просмотров

        Павел Башинский

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