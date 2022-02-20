СБУ усилила контрразведку и готова вовремя реагировать на любые сценарии дестабилизации

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"Мы обращаем особое внимание на безопасность объектов критической инфраструктуры, усилили контрразведывательное направление. Во всех регионах Украины СБУ проводит соответствующие учения. С акцентом как раз на защиту государственной границы и стратегических объектов, противодействия возможным терактам и диверсиям и тому подобное", - подчеркнул Иван Баканов.

Детали

По словам главы украинской спецслужбы, сейчас страна-агрессор применяет целый комплекс инструментов для давления на Украину. Однако Глава СБУ призвал украинцев сохранять спокойствие, не поддаваться панике и пользоваться информацией из официальных и проверенных источников.

"Дезинформация - важный элемент гибридной войны. Спокойствие, критическое мышление и ответственность - вот что нужно сегодня. Сила Украины не только в мощной армии, а в единстве каждого из нас. Вместе мы способны защитить Украину", - резюмировал Иван Баканов.

В ходе визита на прифронтовую территорию Донецкой области Председатель СБУ Иван Баканов вместе с Секретарем СНБО Алексеем Даниловым ознакомились с ситуацией в регионе и посетили оборонительные позиции украинских военных.

Напомним, что только в Донецкой и Луганской областях сотрудники СБУ в течение 2021 года задержали 14 боевиков незаконных военизированных формирований, 11 агентов в т.ч. "МГБ Л/ДНР", а также предотвратили 4 террористических акта на востоке Украины.