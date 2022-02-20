СБУ усилила контрразведку и готова вовремя реагировать на любые сценарии дестабилизации
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Служба безопасности Украины вместе с другими органами власти готова вовремя реагировать на любые сценарии, которые могут дестабилизировать ситуацию внутри страны. Об этом Глава СБУ Иван Баканов заявил 19 февраля в ходе рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил на востоке страны, передает УНН.
Цитата
"Мы обращаем особое внимание на безопасность объектов критической инфраструктуры, усилили контрразведывательное направление. Во всех регионах Украины СБУ проводит соответствующие учения. С акцентом как раз на защиту государственной границы и стратегических объектов, противодействия возможным терактам и диверсиям и тому подобное", - подчеркнул Иван Баканов.
Детали
По словам главы украинской спецслужбы, сейчас страна-агрессор применяет целый комплекс инструментов для давления на Украину. Однако Глава СБУ призвал украинцев сохранять спокойствие, не поддаваться панике и пользоваться информацией из официальных и проверенных источников.
"Дезинформация - важный элемент гибридной войны. Спокойствие, критическое мышление и ответственность - вот что нужно сегодня. Сила Украины не только в мощной армии, а в единстве каждого из нас. Вместе мы способны защитить Украину", - резюмировал Иван Баканов.
В ходе визита на прифронтовую территорию Донецкой области Председатель СБУ Иван Баканов вместе с Секретарем СНБО Алексеем Даниловым ознакомились с ситуацией в регионе и посетили оборонительные позиции украинских военных.
Напомним, что только в Донецкой и Луганской областях сотрудники СБУ в течение 2021 года задержали 14 боевиков незаконных военизированных формирований, 11 агентов в т.ч. "МГБ Л/ДНР", а также предотвратили 4 террористических акта на востоке Украины.