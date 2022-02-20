СБУ посилила контррозвідку і готова вчасно реагувати на будь-які сценарії дестабілізації
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Служба безпеки України разом з іншими органами влади готова вчасно реагувати на будь-які сценарії, які можуть дестабілізувати ситуацію всередині країни. Про це Голова СБУ Іван Баканов заявив 19 лютого в ході робочої поїздки в район проведення операції Об’єднаних сил на сході країни, передає УНН.
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"Ми звертаємо особливу увагу на безпеку об’єктів критичної інфраструктури, посилили контррозвідувальний напрям. У всіх регіонах України СБУ проводить відповідні навчання. З акцентом якраз на захист державного кордону та стратегічних об’єктів, протидії можливим терактам і диверсіям тощо", – наголосив Іван Баканов.
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За словами очільника української спецслужби, зараз країна-агресор застосовує цілий комплекс інструментів для тиску на Україну. Однак Голова СБУ закликав українців зберігати спокій, не піддаватися паніці та користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел.
"Дезінформація – важливий елемент гібридної війни. Спокій, критичне мислення і відповідальність – ось що потрібно сьогодні. Сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну", – резюмував Іван Баканов.
У ході візиту на прифронтову територію Донецької області Голова СБУ Іван Баканов разом із Секретарем РНБО Олексієм Даніловим ознайомились із безпековою ситуацією у регіоні та відвідали оборонні позиції українських військових.
Нагадаємо, що лише у Донецькій та Луганській областях співробітники СБУ протягом 2021 року затримали 14 бойовиків незаконних воєнізованих формувань, 11 агентів т.зв. "МДБ Л/ДНР", а також запобігли 4 терористичним актам на сході України.