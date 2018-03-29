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СБУ блокировала оформление поддельных документов для выезда в страны ЕС

СБУ блокировала оформление поддельных документов для выезда в страны ЕС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. В Киеве и области сотрудники СБУ задержали трёх организаторов группы, которые делали поддельные документы для выезда в страны ЕС лицам, которые, возможно, причастны к участию в незаконных вооруженных формированиях так называемых “Л/ДНР”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

“Правоохранители установили, что трое злоумышленников обеспечивали клиентов поддельными паспортами одной из стран Ближнего Востока. Среди заказчиков документов были, в частности, возможные участники незаконных вооруженных формирований террористических организаций ОРДЛО которые решили „легализоваться“ в Европе”, — говорится в сообщении СБУ.

Согласно предоставленной информации, задержаны вклеивали фотографии в оригинальный бланк незаконно полученного документа с использованием неаутентичных голограмм и искусственным нанесением соответствующих средств защиты паспортного документа.

Во время обысков по месту жительства задержанных правоохранители обнаружили оборудования и оргтехнику для изготовления фейковых документов, бланки, печати, готовы фальсифицированные паспорта и другие документы с признаками и элементами подделки, значительное количество наличности, огнестрельное оружие и более три тысячи патронов различного калибра.

В рамках Уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция проводилась совместно с Нацполициею под процессуальным руководством прокуратуры.

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