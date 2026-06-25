СБС за ночь поразили 38 целей в Крыму, среди которых ТЭС, РЛС и нефтебаза – «Мадьяр»

Силы беспилотных систем ВСУ ночью 25 июня поразили 38 целей в Крыму, среди которых Таврическая ТЭС, нефтебаза в Джанкое, а также газовые компрессорные станции. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди, пишет УНН.

В ночь на 25 июня оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Взрывы гремели в Симферополе, Севастополе и еще ряде районов полуострова, также появились сообщения о вероятной атаке на Таврическую теплоэлектростанцию. Исчезновение света также фиксировали в Ялте и Заозерном возле Евпатории.

"ППОпад и очистка Крыма от червей. Разнообразие целей Птиц СБС на оккупированной территории в оперативной глубине противника - ночью 25 июня отработано 38 целей. Среди них три береговых РЛС (радиолокационные станции – ред.), топливно-энергетическая инфраструктура, логистика и т.д.", - сообщил Роберт "Мадьяр" Бровди.

По данным командующего СБС, были поражены:

Береговая РЛС «МР-231» в населенном пункте Мирный;

Береговая РЛС «Нева-Б» в населенном пункте Морское;

Береговая РЛС «Нева-Б» в населенном пункте Заозерное;

Таврическая ТЭС в городе Симферополь;

Электроподстанция ПС330/220/110/35 кВ «Севастополь», в городе Севастополь;

Электроподстанция ПС330 кВ «Симферопольская», город Симферополь;

Нефтебаза, в городе Джанкой;

Газовая компрессорная станция в населенном пункте Журавлевка;

Газовая компрессорная станция в населенном пункте Ключи;

Зенитная установка ЗУ-23-2 в населенном пункте Кумово.

Стоит отметить, что на видео, опубликованном "Мадьяром" видно, что часть целей была поражена дронами FP, производства украинской компании Fire Point. Об этом свидетельствует зеленое сердце, которое используется вместо стандартного прицела в этих ударных беспилотниках.

Напомним

Военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства уже нанесли поражение по ключевым крымским мостам возле Чонгара и Армянска. Удары осуществили с помощью беспилотников FP-2 и "Бегемот". По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня.

Кроме того, 8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа на Арабатскую стрелку. Еще два моста через Северо-Крымский канал – в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное возле Армянска – были атакованы 11 июня.

Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены КПП "Джанкой", железнодорожный мост и понтонная переправа. На видеозаписях ударов, которые показали в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайла, вместо традиционного прицела – зеленое сердце, характерное для ударных дронов Fire Point.

В ночь против 22 июня был уничтожен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.

Серия ударов по мостам и логистическим маршрутам, соединяющим временно оккупированный Крым с материковой частью Украины, стала очередным этапом украинской стратегии изоляции российской группировки на юге.