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СБС поразили российский Ми-28 в Белгородской области

Киев • УНН

 • 2194 просмотра

Бойцы 427 отдельной бригады беспилотных систем "Рарог" поразили российский вертолет Ми-28 в районе населенного пункта Вязовое Белгородской области. Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди подтвердил эту информацию.

СБС поразили российский Ми-28 в Белгородской области

Бойцы 427 отдельной бригады беспилотных систем "Рарог" поразили российский вертолет Ми-28 в белгородской области. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди, передает УНН.

Детали

"Червивый Ми-28 "Ночной охотник" писком к земле. Птицы СБС 427 ОБР "Рарог"

 - написал “Мадьяр”.

Он отметил, что поражение произошло в районе населенного пункта Вязовое белгородской области рф.

Дополнение

Ми-28 - советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.

Вертолет оснащен 30-мм пушкой 2А42 на 250 снарядов, а также имеет 4 подвесные точки, на которые могут крепиться управляемые ракеты, как "Изделие 305", ПТРК "Атака-В", а также 9М39 "Игла-В", а также неуправляемые - НАР С-13 и НАР С-8.

По состоянию на 15 июля, по данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения россия потеряла 353 вертолета. По данным Osint-аналитиков, россия в войне против Украины потеряла 20 вертолетов Ми-28, из них - 14 уничтожено, 6 - повреждено.

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Напомним

В Воздушных силах Украины заявили, что на восточном направлении сбит российский многоцелевой истребитель Су-35.

Павел Зинченко

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