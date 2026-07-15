СБС поразили российский Ми-28 в Белгородской области
Киев • УНН
Бойцы 427 отдельной бригады беспилотных систем "Рарог" поразили российский вертолет Ми-28 в районе населенного пункта Вязовое Белгородской области. Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди подтвердил эту информацию.
Бойцы 427 отдельной бригады беспилотных систем "Рарог" поразили российский вертолет Ми-28 в белгородской области. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди, передает УНН.
Детали
"Червивый Ми-28 "Ночной охотник" писком к земле. Птицы СБС 427 ОБР "Рарог"
Он отметил, что поражение произошло в районе населенного пункта Вязовое белгородской области рф.
Дополнение
Ми-28 - советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.
Вертолет оснащен 30-мм пушкой 2А42 на 250 снарядов, а также имеет 4 подвесные точки, на которые могут крепиться управляемые ракеты, как "Изделие 305", ПТРК "Атака-В", а также 9М39 "Игла-В", а также неуправляемые - НАР С-13 и НАР С-8.
По состоянию на 15 июля, по данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения россия потеряла 353 вертолета. По данным Osint-аналитиков, россия в войне против Украины потеряла 20 вертолетов Ми-28, из них - 14 уничтожено, 6 - повреждено.
За сутки 14 июля российские войска потеряли почти полторы тысячи солдат и более 2 тысяч БПЛА15.07.26, 07:15 • 23344 просмотра
Напомним
В Воздушных силах Украины заявили, что на восточном направлении сбит российский многоцелевой истребитель Су-35.