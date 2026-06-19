Сборная Украины по футзалу сыграет со Словакией и Эстонией в отборе на ЧМ-2028
Киев • УНН
Украина попала в Группу 9 основного раунда квалификации ЧМ-2028, где соперниками будут Словакия и Эстония. Победители групп и четыре лучших вторых места выйдут в элит-раунд.
Соперниками сборной Украины по футзалу в основном раунде отбора на Чемпионат мира 2028 года будут команды Словакии и Эстонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинскую Ассоциацию Футбола.
Детали
По итогам жеребьевки команда Александра Косенко попала в Группу 9 со Словакией и Эстонией. Украинцы сыграют два матча "дома" и на выезде. Путевки в элит-раунд квалификации ЧМ-2028 получают победители групп и четыре лучшие команды, занявшие вторые места
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