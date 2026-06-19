Сборная Украины по футзалу сыграет со Словакией и Эстонией в отборе на ЧМ-2028

$44.910.1151.460.47
ukenru
13:11 • 6994 просмотра
В Украине стартовала жатва: ожидается, что урожай достигнет 81–83 млн тонн
19 июня, 09:04 • 18274 просмотра
Politico: Макрон и Мерц на саммите раскритиковали позицию ЕС по переговорам с путиным
19 июня, 06:13 • 27696 просмотра
Евросоюз на саммите принял выводы по Украине - что сказали о вступлении в ЕС, ПВО и санкциях против рф
18 июня, 22:27 • 35684 просмотра
Зеленский призвал ЕС быстро использовать разблокированные 6 млрд евро и подготовить зимний пакет помощиVideo
Эксклюзив
18 июня, 15:54 • 85967 просмотра
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
18 июня, 15:03 • 50707 просмотра
Украинские оборонные компании больше боятся европейской бюрократии, чем россиян – CEO Fire PointVideo
18 июня, 14:15 • 40460 просмотра
Зеленский призвал НАТО углубить интеграцию с Украиной на всех уровнях оборонного сотрудничества
18 июня, 14:07 • 35967 просмотра
Fire Point способна производить баллистические ракеты – Зеленский
18 июня, 14:03 • 24192 просмотра
Швеция выделяет 108 миллионов долларов в рамках инициативы PURL
18 июня, 13:03 • 16519 просмотра
Оккупантам приказали активизировать FPV-удары по гражданским объектам Запорожья — разведка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
1.9м/с
48%
752мм
Популярные новости
"Несмотря на то, что он безумец" - Зеленский заявил о готовности к переговорам с путиным19 июня, 07:40 • 14623 просмотра
Европейцев поражает цена украинского вооружения и эффективность его применения против России - Штилерман19 июня, 07:51 • 14420 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 23463 просмотра
Сотни миллионов налогов под угрозой: почему Украина не может позволить себе потерять авиаотрасль11:34 • 22200 просмотра
Самые популярные направления для отдыха среди украинцев в 2026 году: ТОП стран и туристических маршрутов13:24 • 16276 просмотра
публикации
Куда пойти в Киеве на выходных 20 - 21 июня16:47 • 2384 просмотра
С тонущего корабля первыми бегут крысы: почему онколог покинула клинику Odrex сразу после смерти пациентаVideo14:04 • 11125 просмотра
Самые популярные направления для отдыха среди украинцев в 2026 году: ТОП стран и туристических маршрутов13:24 • 16294 просмотра
Сотни миллионов налогов под угрозой: почему Украина не может позволить себе потерять авиаотрасль11:34 • 22219 просмотра
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
Эксклюзив
18 июня, 15:54 • 85963 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Руслан Кравченко
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Иран
Государственная граница Украины
Харьков
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 23498 просмотра
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 40525 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 49797 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 51528 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo17 июня, 07:52 • 58378 просмотра
Актуальное
Техника
Беспилотный летательный аппарат
СВИФТ
БМ-21 «Град»
Гаубица M109

Сборная Украины по футзалу сыграет со Словакией и Эстонией в отборе на ЧМ-2028

Киев • УНН

 • 912 просмотра

Украина попала в Группу 9 основного раунда квалификации ЧМ-2028, где соперниками будут Словакия и Эстония. Победители групп и четыре лучших вторых места выйдут в элит-раунд.

Сборная Украины по футзалу сыграет со Словакией и Эстонией в отборе на ЧМ-2028

Соперниками сборной Украины по футзалу в основном раунде отбора на Чемпионат мира 2028 года будут команды Словакии и Эстонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинскую Ассоциацию Футбола.

Детали

По итогам жеребьевки команда Александра Косенко попала в Группу 9 со Словакией и Эстонией. Украинцы сыграют два матча "дома" и на выезде. Путевки в элит-раунд квалификации ЧМ-2028 получают победители групп и четыре лучшие команды, занявшие вторые места

- говорится в сообщении УАФ.

Напомним

УЕФА продлила отстранение российских сборных и клубов от соревнований под своей эгидой на сезон-2026/27.

Определились соперники украинских клубов во втором квалификационном раунде еврокубков17.06.26, 16:19 • 2367 просмотров

Евгений Устименко

СпортНовости Мира
Чемпионат мира по футболу 2026
УЕФА
Словакия
Эстония
Украина