Сборная Украины по футзалу сыграет со Словакией и Эстонией в отборе на ЧМ-2028

Соперниками сборной Украины по футзалу в основном раунде отбора на Чемпионат мира 2028 года будут команды Словакии и Эстонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинскую Ассоциацию Футбола.

Детали

По итогам жеребьевки команда Александра Косенко попала в Группу 9 со Словакией и Эстонией. Украинцы сыграют два матча "дома" и на выезде. Путевки в элит-раунд квалификации ЧМ-2028 получают победители групп и четыре лучшие команды, занявшие вторые места - говорится в сообщении УАФ.

Напомним

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