Сбитие вражеского "шахеда" нацгвардейцами ночью: МВД показало видео

В МВД Украины показали видео со сбивания вражеского "шахеда" нацгвардейцами и эмоции наших бойцов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал МВД.

"Кадры сбивания вражеского шахеда нацгвардейцами во время ночной атаки и искренние эмоции наших бойцов", - подписали видео в МВД.

Напомним

В ночь на 23 августа в небе над Украиной уничтожили 14 ударных дронов типа Shahed, еще два потеряно - из 16 запущенных российскими войсками, также враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23,