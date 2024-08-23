Збиття ворожого "шахеда" нацгвардійцями вночі: МВС показало відео
Київ • УНН
МВС України оприлюднило відео нічного збиття ворожого безпілотника типу "Shahed" нацгвардійцями. Кадри демонструють момент знищення дрона та емоційну реакцію українських військових.
У МВС України показали відео зі збиття ворожого "шахеда" нацгвардійцями та емоції наших бійців. Про це УНН повідомляє із посиланням на Telegram-канал МВС.
"Кадри збиття ворожого шахеда нацгвардійцями під час нічної атаки та щирі емоції наших бійців", - підписали відео у МВС.
Нагадаємо
У ніч на 23 серпня у небі над Україною знищили 14 ударних дронів типу Shahed, ще два втрачено - із 16 запущених російськими військами, також ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23,