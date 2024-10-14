Сбылась мечта Гетманцева о повышении налогов, но есть нюанс

Верховная Рада Украины повысила налоги, что, по расчетам правительства, принесет в бюджет дополнительные 58 млрд грн в этом году и 137 млрд грн в следующем году. В Европейской Бизнес Ассоциации убеждены, что новые правила заставят часть добросовестного бизнеса уйти в тень, пишет УНН.

Мечты Гетманцева

Главным идеологом повышения налогов в Украине, как "настоящий государственник" выступал председатель Комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Чего только стоит его заявление, что "налогообложение - это искусство общипывать гуся так, чтобы он не кричал".

После того, как Гетманцев стал народным депутатом в 2019 году и возглавил налоговый комитет парламента, он, как утверждает бизнес, методично делал все, чтобы "ощипать гуся" максимально сильно несмотря на то, что он кричит голосами тысяч уже на всю страну.

Полномасштабное вторжение россии в Украину, вероятно, лишь добавило энтузиазма Гетманцеву и под предлогом поиска средств для ослабленной экономики он, кажется, уже пытается "свернуть шею гусю", забывая, что только успешный и работающий бизнес может помочь стране пройти сложные времена и восстановить экономический рост. Более того, именно предприниматели-волонтеры помогают военным оперативно закрывать свои потребности.

Параллельно "государственник" при любом удобном случае декларирует борьбу с бизнесом, который работает в тени. Для этого он даже протащил через Верховную Раду закон о создании "клуба белого бизнеса", который предусматривает преференции для избранных.

После того, как в правительстве официально заявили о том, что госбюджету не хватает минимум 500 млрд грн на военные расходы, Гетманцев, вероятно, снова загорелся идеей о повышении налогов и активно отстаивал принятый закон.

Для кого подняли налоги

Принятый закон предусматривает повышение военного сбора для тех, кто его платил раньше, а также его ввели для тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения.

В частности, ставка военного сбора вырастет с 1,5% до 5% от доходов физического лица. Это не будет касаться военных. Для плательщиков единого налога III группы военный сбор составит 1% от дохода. Для ФЛП I, II и IV групп военный сбор составит 10% от минимальной зарплаты. Сейчас она 8000 грн в месяц. В то же время пока не понятно с какой даты бизнес должен платить обновленные налоги.

Кроме того, с 1 января 2025 года 5% военного сбора будут вынуждены платить граждане с других своих доходов. Это в дополнение к зарплате. Эти изменения будут действовать до конца того года, в котором завершится военное положение, введенное из-за полномасштабной войны, развязанной россией.

Согласно принятому закону, банки должны уплатить 50% налога на прибыль в 2024 году, то есть эта норма будет действовать задним числом. Финансовые учреждения, кроме страховых компаний, - 25% от прибыли, начиная с 1 января 2025 года. Сейчас ставка для них составляет 18%.

Изменения также коснутся АЗС, которые работают в Украине. В частности, они должны будут уплачивать авансовые платежи налога на прибыль - в размере 30, 45 или 60 тыс. грн в зависимости от типа заправки за каждое место продажи горючего.

Ставка авансового платежа для пунктов обмена валют теперь будет зависеть от курса евро и составит 700 евро за каждый пункт в Киеве, 600 евро - в городах с населением более 50 тыс. жителей и 200 евро для остальных населенных пунктов.

Кроме того, закон освобождает от налогообложения доходов в 2024-2025 годах, полученных по программе "Сделано в Украине", а также по-прежнему не будет облагаться налогом благотворительная помощь из бюджетов других государств.

Что говорит бизнес

В Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) новый закон раскритиковали. Там убеждены, что он наоборот будет толкать добросовестный бизнес в тень.

"Единственное, что не понимает бизнес - почему только добросовестный бизнес должен платить деньги. Добросовестный бизнес удивляется, почему с тенью не работают, почему туда не идут для того, чтобы сгенерировать дополнительные поступления в государственный бюджет. Итак то, что мы увидели в законе - ничего там нет по борьбе с тенью, ничего нет для того, чтобы закрыть различные дыры, которые приводят к потерям в государственном бюджете", - отметила во время брифинга исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

Она добавила, что по их подсчетам сейчас в тени может находиться 400-500 млрд грн.

"На сегодняшний момент наши исследования показывают, что и военный сбор будет достаточно серьезным барьером для добросовестного бизнеса, потому что 53% компаний планируют попробовать заплатить этот военный сбор (доплату) за счет своих средств, 33% вообще не сможет с этим справиться. Соответственно, мы видим, что ситуация достаточно сложная. Мы видим, что на самом деле будет платить дополнительные налоги не бизнес, а будут платить люди", - добавила Анна Деревянко.

Она также отметила, что в конечном счете от повышения налогов вырастут цены и будет платить потребитель.

По ее словам, вместо повышения налогов в стране, властям было бы целесообразнее усилить борьбу с "теневиками", а также ввести экономическое бронирование. Это бы усилило уверенность предпринимателей в возможности продолжать свою работу.

"Мы готовы были бы платить эти налоги, если бы все платили их одинаково. Потому что, если половина бизнеса платит налоги, а другая половина их не платит, вы сами понимаете, что это искажает конкуренцию. И в конце концов какая-то часть прозрачного, добросовестного бизнеса вынуждена будет сдаться и уйти также в тень, потому что они просто не выдержат конкуренцию", - резюмировала Деревянко.

О том, что повышение налогов будет иметь катастрофическое влияние на экономику предупреждали едва ли не все известные предприниматели и экономические эксперты. Однако это, похоже, не помешало председателю налогового комитета Рады Даниилу Гетманцеву осуществить свою мечту и обеспечить поддержку в парламенте соответствующего закона, несмотря на то, что цена таких мечтаний может быть очень высокой.