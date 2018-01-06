Сайт управления юстиции Одесской области атаковали неизвестные хакеры

“Главное территориальное управление юстиции в Одесской области сообщает о временном отключении сайта в связи с установлением обстоятельств, которые могли повлечь технические сбои в его работе. В настоящее время при поддержке сотрудников Управления Службы безопасности Украины и Причерноморского управления киберполиции ведется работа по установлению причин данного инцидента”, - говорится в заявлении.

Киберактивисты сообщают, что в открытом доступе оказались сотни гигабайт документов Минюста.

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Следует отметить, что по мнению некоторых обозревателей, кибератака на Эстонию в апреле 2007 года принадлежала к одной из наиболее организованных и массовых в истории Интернета. Кибератаки против Эстонии — скоординированная кибератака хакеров на компьютерные системы государственных учреждений Эстонии в апреле 2007 года. Кибератаки начались 27 апреля 2007 во время обострения российско-эстонских отношений связанных с переносом памятника Бронзовому солдату в Таллинне. Скоординированная атака хакеров вывела на некоторое время из строя сайты парламента Эстонии, министерств, банковских учреждений, средств массовой информации.

Как ранее сообщало УНН, 24 ноября 2017 года, было зафиксировано распространение вируса-шифровальщика Scarab с помощью крупнейшей спам-ботнет сети “Necurs”.