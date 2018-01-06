Сайт управління юстиції Одещини атакували невідомі хакери
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Невідомі хакери зламали сайт Головного територіального управління юстиції в Одеській області, унаслідок чого сотні гігабайтів даних Міністерства юстиції опинилися у відкритому доступі, передає УНН з посиланням на Facebook-сторінку управління.
“Головне територіальне управління юстиції в Одеській області повідомляє про тимчасове відключення веб-сайту, у зв’язку з встановленням обставин, що могли спричинити технічні збої у його роботі. На теперішній час, за підтримки працівників Управління Служби безпеки України та Причорноморського управління кіберполіції ведеться робота по встановленню причин даного інциденту”, — йдеться у заяві.
Кіберактівісти повідомляють, що у відкритому доступі опинилися сотні гігабайтів документів Мін’юсту.
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Слід зазначити, що на думку деяких оглядачів, кібератака на Естонію у квітні 2007 року належала до одних з найкраще організованих та масових в історії Інтернету. Кібератаки проти Естонії — скоординована кібератака хакерів на комп’ютерні системи державних установ Естонії у квітні 2007 року. Кібератаки почалися 27 квітня 2007 року під час загострення російсько-естонських відносин пов’язаних з переносом пам’ятника Бронзовому солдату у Таллінні. Скоординована атака хакерів вивела на деякий час з ладу сайти парламенту Естонії, міністерств, банківських установ, засобів масової інформації.
Як раніше повідомляло УНН, 24 листопада 2017 року, було зафіксовано розповсюдження вірусу-шифрувальника Scarab за допомогою найбільшої спам-ботнет мережі “Necurs”.