Саенко незаконно уволил из органов соцстраха 65% сотрудников - общественный совет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Фонд социального страхования Украины во главе с главой правления Владимиром Саенко незаконно провел массовые увольнения сотрудников в региональных управлениях. Об этом вчера, во время круглого стола, заявили представители Общественного совета ФССУ, передает УНН.
По данным общественного совета, работникам ФССУ начали сообщать об освобождении от должностей накануне новогодних праздников.
"А уже в 2018 году на улице оказались до 63% квалифицированных работников.
В Общественный совет Фонда социального страхования Украины из региональных управлений поступают многочисленные обращения и жалобы на незаконные массовые увольнения специалистов в региональных управлениях", - отметили в общественном совете и добавили, что на сегодня уволены 2806 работников с 5680.
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Это нарушение норм КЗоТ и противоречит Генеральному соглашению, отметили представители Совета.
"Более чем 200 работников уже подали иски в суд в связи с незаконным увольнением, и это при том, что председателем Правления Фонда является один из "лидеров" Федерации профсоюзов Украины, основной задачей которого является защита интересов трудящихся", - отметили активисты.
Напомним, как сообщал УНН, ГПУ открыла производство против руководителя Фонда соцстраха.