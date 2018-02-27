Саенко незаконно уволил из органов соцстраха 65% сотрудников - общественный совет

По данным общественного совета, работникам ФССУ начали сообщать об освобождении от должностей накануне новогодних праздников.

"А уже в 2018 году на улице оказались до 63% квалифицированных работников.

В Общественный совет Фонда социального страхования Украины из региональных управлений поступают многочисленные обращения и жалобы на незаконные массовые увольнения специалистов в региональных управлениях", - отметили в общественном совете и добавили, что на сегодня уволены 2806 работников с 5680.

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Это нарушение норм КЗоТ и противоречит Генеральному соглашению, отметили представители Совета.

"Более чем 200 работников уже подали иски в суд в связи с незаконным увольнением, и это при том, что председателем Правления Фонда является один из "лидеров" Федерации профсоюзов Украины, основной задачей которого является защита интересов трудящихся", - отметили активисты.

Напомним, как сообщал УНН, ГПУ открыла производство против руководителя Фонда соцстраха.