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Саєнко незаконно звільнив з органів соцстраху 65% співробітників - громрада

Саєнко незаконно звільнив з органів соцстраху 65% співробітників - громрада

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Фонд соціального страхування України на чолі з головою правління Володимиром Саєнко незаконно провів масові звільнення співробітників регіональних управліннях. Про це вчора, під час круглого столу, заявили представники Громадської ради ФССУ, передає УНН.

За даними громради, працівникам ФССУ почали повідомляти про звільнення з посад напередодні новорічних свят.

“А вже в 2018 році на вулиці опинились до 63% кваліфікованих працівників.

До Громадської ради Фонду соціального страхування України з регіональних управлінь надходять численні звернення та скарги на незаконні масові звільнення фахівців в регіональних управліннях”, — зазначили у громраді і додали, що на сьогодні звільнено 2806 працівників із 5680.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Громадська рада ФССУ вимагає звільнити керівника Фонду Баженкова

Це є порушення норм КЗпП та суперечить Генеральній угоді, наголосили представники Ради.

“Більш, ніж 200 працівників вже подали позови до суду у зв’язку з незаконним звільненням, і це при тому, що Головою Правління Фонду є один з "лідерів" Федерації профспілок України, основним завданням якого є захист інтересів працюючих", — зазначили активісти.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, ГПУ відкрила провадження проти керівника Фонду соцстраху.

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