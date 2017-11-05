Саудовская Аравия собирается заморозить счета арестованных принцев
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Саудовская Аравия в воскресенье провела чистку среди высших чинов королевства, заявив, что она заморозит счета десятков арестованных принцев, министров и магната, передает УНН со ссылкой на AFP.
Известный миллиардер Аль-Валид ибн Талал оказался среди арестованных позно вечером в субботу принцев, сообщил источник в правительстве. Это произошло сразу после того, как королевским указом была утверждена новая антикоррупционная комиссия, возглавляемая наследным принцем Мохаммедом ибн Салманом.
Саудовское телевидение ранее сообщило, что арестованы 11 принцев, четыре нынешних министра и десятки экс-министров после того, как комиссия начала расследование в отношении старых дел, таких как наводнения, которые опустошили город Джидда в 2009 году.
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Государственный чиновник передал список из 14 высокопоставленных чиновников, включая принца Аль-Валида ибн Талала, который входит в число самых богатых людей в мире.
Министерство информации страны заявило, что банковские счета арестованных будут "заморожены", а любые активы, связанные с коррупционными делами, перейдут в государственную собственность.
"Подозреваемым предоставляются те же права и обращение, что и любому другому гражданину Саудовской Аравии", - сказал в своем заявлении генеральный прокурор шейх Сауд аль-Мохеб, добавив, что был начат ряд расследований.
Источник сообщил, что силы безопасности препятствовали взлетам частных самолетов в аэропортах, вероятно, чтобы предотвратить возможность высоким чинам покинуть страну.