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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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14:39 • 105708 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108340 просмотра

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Саудовская Аравия собирается заморозить счета арестованных принцев

Саудовская Аравия собирается заморозить счета арестованных принцев

Киев  •  УНН

 • 12663 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Саудовская Аравия в воскресенье провела чистку среди высших чинов королевства, заявив, что она заморозит счета десятков арестованных принцев, министров и магната, передает УНН со ссылкой на AFP.

Известный миллиардер Аль-Валид ибн Талал оказался среди арестованных позно вечером в субботу принцев, сообщил источник в правительстве. Это произошло сразу после того, как королевским указом была утверждена новая антикоррупционная комиссия, возглавляемая наследным принцем Мохаммедом ибн Салманом.

Саудовское телевидение ранее сообщило, что арестованы 11 принцев, четыре нынешних министра и десятки экс-министров после того, как комиссия начала расследование в отношении старых дел, таких как наводнения, которые опустошили город Джидда в 2009 году.

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Государственный чиновник передал список из 14 высокопоставленных чиновников, включая принца Аль-Валида ибн Талала, который входит в число самых богатых людей в мире.

Министерство информации страны заявило, что банковские счета арестованных будут "заморожены", а любые активы, связанные с коррупционными делами, перейдут в государственную собственность.

"Подозреваемым предоставляются те же права и обращение, что и любому другому гражданину Саудовской Аравии", - сказал в своем заявлении генеральный прокурор шейх Сауд аль-Мохеб, добавив, что был начат ряд расследований.

Источник сообщил, что силы безопасности препятствовали взлетам частных самолетов в аэропортах, вероятно, чтобы предотвратить возможность высоким чинам покинуть страну.

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