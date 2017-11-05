Саудівська Аравія збирається заморозити рахунки заарештованих принців
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Саудівська Аравія в неділю провела чистку серед високопосадовців королівства, заявивши, що вона заморозить рахунки десятків заарештованих принців, міністрів і магната, передає УНН з посиланням на AFP.
Відомий мільярдер Аль-Валід ібн Талал опинився серед заарештованих пізно ввечері в суботу принців, повідомило джерело в уряді. Це сталося відразу після того, як королівським указом було затверджено нову антикорупційну комісію, очолювану наслідним принцом Мохаммедом ібн Салманом.
Саудівське телебачення раніше повідомило, що заарештовано 11 принців, чотири нинішніх міністри і десятки екс-міністрів після того, як комісія почала розслідування щодо старих справ, таких як повені, які спустошили місто Джидда в 2009 році.
Державний чиновник передав список з 14 високопосадовців, включаючи принца Аль-Валіда ібн Талала, який входить до числа найбагатших людей в світі.
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Міністерство інформації країни заявило, що банківські рахунки заарештованих будуть "заморожені", а будь-які активи, пов'язані з корупційними справами, перейдуть у державну власність.
"Підозрюваним надаються ті ж права і ставлення, як і будь-якому іншому громадянину Саудівської Аравії", - сказав у своїй заяві генеральний прокурор шейх Сауд аль-Мохеб, додавши, що було розпочато низку розслідувань.
Джерело повідомило, що сили безпеки перешкоджали злетам приватних літаків в аеропортах, ймовірно, щоб запобігти можливості високопосадовцям покинути країну.