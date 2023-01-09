Саудовская Аравия примет допандемический уровень паломничества в 2023 году

Детали

В 2019 году, в последний год перед пандемией, около 2,6 миллиона человек совершили хадж. Королевство разрешило лишь ограниченное количество в 2020 и 2021 годах, прежде чем в 2022 году оно приняло один миллион иностранных паломников.

Министерство хаджа сообщило в Твиттере, что Королевство, где находятся самые святые места ислама в Мекке и Медине, не будет вводить никаких ограничений, включая возрастные ограничения, в этом сезоне.

Доступ был ограничен в 2022 году для паломников в возрасте от 18 до 65 лет и не привитым от коронавируса.

Ожидается, что сезон хаджа начнется 26 июня 2023 года.

Добавим

Хадж — обязанность, которую должен совершить каждый трудоспособный мусульманин, который может себе это позволить.

План экономической реформы наследного принца Мухаммеда бин Салмана направлен на увеличение количества паломников до 30 миллионов ежегодно.

Около 19 миллионов человек также ежегодно участвовали в умре, еще одной форме паломничества в Мекку, которую, в отличие от хаджа, можно совершить в любое время года.