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Саудівська Аравія прийме допандемічний рівень паломництва у 2023 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Саудівська Аравія зніме обмеження через COVID-19 на сезон хаджу 2023 року та прийме допандемічну кількість паломників, повідомило в понеділок міністерство хаджу та помри Королівства, передає УНН.

Саудівська Аравія прийме допандемічний рівень паломництва у 2023 році

Деталі

2019 року, в останній рік перед пандемією, близько 2,6 мільйона людей здійснили хадж. Королівство дозволило лише обмежену їхню кількість у 2020 та 2021 роках, перш ніж у 2022 році воно прийняло один мільйон іноземних паломників.

Міністерство хаджу повідомило у Твіттері, що Королівство, де знаходяться найсвятіші місця ісламу в Меці та Медині, не запроваджуватиме жодних обмежень, включаючи вікові обмеження, цього сезону.

Доступ був обмежений у 2022 році для паломників віком від 18 до 65 років та не щеплених від коронавірусу.

Очікується, що сезон хаджу розпочнеться 26 червня 2023 року.

Додамо

Хадж — обов'язок, який має зробити кожен працездатний мусульманин, який може собі це дозволити.

План економічної реформи спадкового принца Мухаммеда бін Салмана спрямований на збільшення кількості паломників до 30 мільйонів щорічно.

Близько 19 мільйонів людей також щорічно брали участь у помрі, ще одній формі паломництва в Мекку, яку, на відміну від хаджу, можна зробити будь-якої пори року.

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