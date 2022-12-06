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Саперы не обнаружили взрывчатых веществ в упавшей ракете в Молдове

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Саперы не обнаружили взрывчатых веществ в упавшей ракете в Бричанах в Молдове неподалеку от границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Министерства внутренних дел Республики Молдова.

Цитата

«По результатам расследования и специализированных технических проверок компании Bombteh в случае инцидента вблизи города Бричаны риски взрыва были исключены», - говорится в сообщении.

Отмечается, что саперы осмотрели корпус ракеты и 4 других его элемента, обнаруженных в разных районах, и пришли к выводу, что взрывного материала на этих подлежащих исследованию объектах нет.

Дополнение

Вблизи города Бричаны в Молдове 5 декабря, во время очередного массированного ракетного обстрела армией рф Украины, недалеко от границы обнаружили ракету.

Премьер-министр страны Наталья Гаврилица предупредила граждан о возможных отключениях электроэнергии и сообщила о ракете, которая упала возле Бричан. Глава правительства Молдовы снова осудила российские ракетные атаки на украинскую инфраструктуру, отметив, что молдавские власти делают все возможное, чтобы держать ситуацию под контролем.

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