Премьер-министр Молдовы о ракете в Бричанах: "Мы делаем все возможное, чтобы держать ситуацию под контролем"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Премьер-министр Наталья Гаврилица предупредила граждан о возможных отключениях электроэнергии и сообщила о ракете, упавшей возле Бричан. Глава правительства снова осудила российские ракетные атаки на украинскую инфраструктуру, отметив, что молдавские власти делают все возможное, чтобы держать ситуацию под контролем. Об этом пишет NewsMaker, информирует УНН.
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"Мне сообщили, что пограничники обнаружили части ракеты возле Бричан. Пограничная полиция усилила контроль и оцепила зону, где упала ракета. Кроме того, Moldelectrica предупредила о возможных отключениях электроэнергии", - рассказала премьер.
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При этом Гаврилица подчеркнула, что молдавские власти осуждают атаки на гражданские объекты в Украине и поддерживают украинский народ.
"Я и мои коллеги делаем все возможное, чтобы держать ситуацию под контролем и не допустить рискованных для наших граждан ситуаций", - подчеркнула она.
Ранее
Сегодня, 5 декабря, территория Украины подверглась масштабным авиаударам. СМИ сообщали о взрывах в Одессе, Запорожье, Киевской, Винницкой и Черкасской областях.
После этого молдавская Moldelectrica предупредила о возможных отключениях электричества. А в саду неподалеку от Бричан сотрудники Пограничной полиции обнаружили упавшую ракету.