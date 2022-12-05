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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Прем'єр-міністр Молдови про ракету в Бричанах: "Ми робимо усе можливе, щоб тримати ситуацію під контролем"

Прем'єр-міністр Молдови про ракету в Бричанах: "Ми робимо усе можливе, щоб тримати ситуацію під контролем"

Київ • УНН

 • 918837 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Наталія Гаврилиця попередила громадян про можливі відключення електроенергії та повідомила про ракету, що впала біля Бричан. Глава уряду знову засудила російські ракетні атаки на українську інфраструктуру, зазначивши, що молдавська влада робить все можливе, щоб тримати ситуацію під контролем. Про це пише NewsMaker, інформує УНН.

Цитата

"Мені повідомили, що прикордонники виявили частини ракети біля Бричан. Прикордонна поліція посилила контроль та оточила зону, де впала ракета. Крім того, Moldelectrica попередила про можливі відключення електроенергії", - розповіла прем'єр.

Деталі

При цьому Гаврилиця наголосила, що молдавська влада засуджує атаки на цивільні об'єкти в Україні та підтримує український народ.

"Я і мої колеги робимо все можливе, щоб тримати ситуацію під контролем і не допустити ризикованих для наших громадян ситуацій", - наголосила вона.

Раніше

Сьогодні, 5 грудня, територія України зазнала масштабних авіаударів. ЗМІ повідомляли про вибухи в Одесі, Запоріжжі, Київській, Вінницькій та Черкаській областях.

Після цього молдовська Moldelectrica попередила про можливі відключення електрики. А в саду неподалік Бричан співробітники Прикордонної поліції виявили ракету, що впала.

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