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Сапери не виявили вибухових речовин у ракеті, що впала в Молдові

Сапери не виявили вибухових речовин у ракеті, що впала в Молдові

Київ • УНН

 • 960898 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сапери не виявили вибухових речовин у ракеті, що впала в Бричанах у Молдові неподалік від кордону. Про це повідомляє УНН із посиланням на звіт Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова.

Цитата

«За результатами розслідування та спеціалізованих технічних перевірок компанії Bombteh у випадку інциденту поблизу міста Бричани ризики вибуху були виключені», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сапери оглянули корпус ракети та 4 інших його елементи, виявлених у різних районах, і дійшли висновку, що вибухового матеріалу на цих об'єктах, що підлягають дослідженню, немає.

Доповнення

Поблизу міста Бричани у Молдові 5 грудня, під час чергового масованого ракетного обстрілу армією рф України, неподалік кордону виявили ракету.

Прем'єр-міністр країни Наталія Гаврилиця попередила громадян про можливі відключення електроенергії та повідомила про ракету, яка впала біля Бричан. Глава уряду Молдови знову засудила російські ракетні атаки на українську інфраструктуру, зазначивши, що молдовська влада робить все можливе, щоб тримати ситуацію під контролем.

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