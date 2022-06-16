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Саперы Нацгвардии обезвредили около 13 тысяч взрывоопасных устройств

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Инженерно-саперные подразделения Национальной гвардии с начала работ по разминированию территорий обнаружили и обезвредили около 13 тысяч взрывоопасных устройств. Об этом сообщил начальник оперативного управления Главного управления НГУ Алексей Надточий во время брифинга в Медиацентре Украина, передает УНН.

Цитата

«Инженерно-саперные подразделения Национальной гвардии продолжают работы по разминированию освобожденных населенных пунктов. С начала работ обследовано и очищено 106 гектаров территории, обнаружено и обезврежено почти 13 тысяч взрывоопасных устройств», - рассказал Надточий.

Детали

По его словам, в эти работы от Нацгвардии привлекаются 16 групп разминирования, пять из которых на территории Киевской области.

Дополнение

В Украине, в частности в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях, уже разминировали более 2,7 млн ​​гектаров территорий.

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