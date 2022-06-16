Сапери Нацгвардії знешкодили близько 13 тисяч вибухонебезпечних пристроїв

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«Інженерно-саперні підрозділи Національної гвардії продовжують роботи з розмінування звільнених населених пунктів. З початку робіт обстежено та очищено 106 гектарів території, виявлено та знешкоджено майже 13 тисяч вибухонебезпечних пристроїв», - розповів Надточий.

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За його словами, до цих робіт від Нацгвардії залучаються 16 груп розмінування, п'ять з яких на території Київської області.

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В Україні, зокрема у Київській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях, вже розмінували понад 2,7 млн гектарів територій.