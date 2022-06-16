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Сапери Нацгвардії знешкодили близько 13 тисяч вибухонебезпечних пристроїв

Сапери Нацгвардії знешкодили близько 13 тисяч вибухонебезпечних пристроїв

Київ • УНН

 • 96083 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Інженерно-саперні підрозділи Національної гвардії з початку робіт з розмінування територій виявили та знешкодили майже 13 тисяч вибухонебезпечних пристроїв. Про це повідомив начальник оперативного управління Головного управління НГУ Олексій Надточий під час брифінгу в Медіацентрі Україна, передає УНН.

Цитата

«Інженерно-саперні підрозділи Національної гвардії продовжують роботи з розмінування звільнених населених пунктів. З початку робіт обстежено та очищено 106 гектарів території, виявлено та знешкоджено майже 13 тисяч вибухонебезпечних пристроїв», - розповів Надточий.

Деталі

За його словами, до цих робіт від Нацгвардії залучаються 16 груп розмінування, п'ять з яких на території Київської області.

Доповнення

В Україні, зокрема у Київській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях, вже розмінували понад 2,7 млн гектарів територій.

Українські Національні Новини

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