Сапери Нацгвардії знешкодили близько 13 тисяч вибухонебезпечних пристроїв
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Інженерно-саперні підрозділи Національної гвардії з початку робіт з розмінування територій виявили та знешкодили майже 13 тисяч вибухонебезпечних пристроїв. Про це повідомив начальник оперативного управління Головного управління НГУ Олексій Надточий під час брифінгу в Медіацентрі Україна, передає УНН.
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«Інженерно-саперні підрозділи Національної гвардії продовжують роботи з розмінування звільнених населених пунктів. З початку робіт обстежено та очищено 106 гектарів території, виявлено та знешкоджено майже 13 тисяч вибухонебезпечних пристроїв», - розповів Надточий.
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За його словами, до цих робіт від Нацгвардії залучаються 16 груп розмінування, п'ять з яких на території Київської області.
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В Україні, зокрема у Київській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях, вже розмінували понад 2,7 млн гектарів територій.