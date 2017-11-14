САП отрицает прослушивание разговоров Авакова-младшего
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В специализированной антикоррупционной прокуратуре отрицают факт прослушивания телефонных разговоров сына Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра, который является фигурантом дела рюкзаков. Об этом в интервью журналистам по завершении судебного заседания заявил прокурор САП Василий Кричун, передает корреспондент УНН.
"Безусловно, не было прослушивания, был только вызов к детективу с записью этого разговора на носитель, а такое действие процессуальное законодательство не запрещает", - сказал В.Кричун.
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Напомним, сегодня сторона защиты сына Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра заявила, что проверит информацию или на самом деле не прослушивался телефон их подзащитного.