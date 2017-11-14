САП заперечує прослуховування розмов Авакова-молодшого

“Безумовно, не було прослуховування, був лише виклик до детектива із записом цієї розмови на носій, а таку дію процесуальне законодавство не забороняє”, — сказав В.Кричун.

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Нагадаємо, сьогодні сторона захисту сина Міністра Внутрішніх Справ України Арсена Авакова Олександра заявила, що перевірить інформацію чи насправді не прослуховувався телефон їхнього підзахисного.