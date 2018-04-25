САП возобновила следствие по делу Охендовского

"Несмотря на то, что полный текст постановления так к нам и не поступил пока, он уже появился в свободном доступе в Едином реестре судебных решений. Собственно, обработав это постановление, мы приняли решение, что все-таки необходимо восстановить досудебное расследование. Вчера досудебное расследование было возобновлено", - сказал он.

Прокурор отметил, что решение о дальнейшем движении досудебного расследования будет принимать старший группы - руководитель САП.

В.Кравец пояснил, что САП ранее приостановила следствие в отношении Охендовского на основании направления запросов в Германию, Австрию и Францию. А суд, отменив постановление руководителя САП о приостановлении следствия, указал на то, что ответы на запросы из этих стран уже поступили.

"Почему так произошло, что НАБУ не сочло необходимым сообщить прокуроров о том, что эти ответы поступили. Фактически нам уже это стало известно во время судебного процесса по обжалованию постановления о приостановлении. И уже ни времени, ни места для маневра не было. Поэтому спорить с этой позицией суда, к сожалению, мы не можем", - отметил прокурор.

Однако, по словам В.Кравца, судья прямо прописал о том, что это не лишает права САП принять возможное решение о приостановлении, но уже на основании других двух запросов - в США и Великобританию, ответы на которые пока не поступали.

"Хочу опровергнуть некоторую информацию, которая почему-то распространилась в СМИ, что якобы направление этих международных запросов происходило вопреки позиции НАБУ, и это была исключительно позиция руководителя САП. Это откровенная ложь. Эти запросы готовились в недрах НАБУ. Это была инициатива детективов. Мы в течение 4-5 месяцев постоянно возвращали их на доработку в связи с имеющимися недостатками. Утверждать, что это наша инициатива при выше упомянутом фактаже, очень похоже на то, что просто пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре", - резюмировал прокурор САП.

Как сообщал УНН, 11 апреля Соломенский районный суд Киева отменил постановление руководителя САП Назара Холодницкого о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению председателя ЦИК Михаила Охендовского в получении неправомерной выгоды.

Напомним, 9 июня 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура остановила следствие по делу главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского до получения ответов по международной правовой помощи в рамках досудебного расследования от других государств.

13 декабря прошлого года детективы НАБУ сообщили председателю ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение»). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления. Речь идет о "черной бухгалтерии Партии регионов".

Однако в марте 2017 года председателя Центральной избирательной комиссии Украины Михаила Охендовского объявили пострадавшим в уголовном производстве о действиях детективов Национального антикоррупционного бюро Украины к нему. Впоследствии Генеральная прокуратура Украины закрыла дело, которое было открыто по решению Печерского районного суда Киева, о нарушении САП и НАБУ прав председателя ЦИК Михаила Охендовского.