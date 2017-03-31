ГПУ закрила справу, у якій М.Охендовського визнано потерпілим
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Генеральна прокуратура України закрила справу, яку було відкрито за рішенням Печерського районного суду Києва, щодо порушення САП і НАБУ прав голови ЦВК Михайла Охендовського. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
За інформацією співрозмовника агентства, ГПУ закрила кримінальне провадження у зв’язку з відсутністю в діях заступника Генпрокурора – керівника САП Н.Холодницького, директора НАБУ А.Ситника, а також детективів НАБУ ознак складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 344, 367, 372, 387 ККУ.
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Нагадаємо, 4 січня суд зобов'язав Генпрокуратуру внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяву захисту М.Охендовського про порушення НАБУ і САП його прав, втручання в діяльність державного діяча, притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинної особи й розголошення даних досудового слідства.
17 лютого М.Охендовським подано заяву про залучення його як потерпілого, за результатами розгляду якої 20.02.2017 слідчим винесено постанову про відмову у визнанні потерпілим.
Однак, 2 березня слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва вказану постанову скасовано та зобов’язано слідчого невідкладно вручити Охендовському М.В. пам’ятку про процесуальні права та обов’язки потерпілого.
У зв’язку з цим, 16 березня М.Охендовського викликано до Генеральної прокуратури України для вручення пам’ятки про процесуальні права та обов’язки потерпілого та допиту в якості потерпілого.