ГПУ закрила справу, у якій М.Охендовського визнано потерпілим

За інформацією співрозмовника агентства, ГПУ закрила кримінальне провадження у зв’язку з відсутністю в діях заступника Генпрокурора – керівника САП Н.Холодницького, директора НАБУ А.Ситника, а також детективів НАБУ ознак складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 344, 367, 372, 387 ККУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ГПУ визнала М.Охендовського потерпілим від дій НАБУ

Нагадаємо, 4 січня суд зобов'язав Генпрокуратуру внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяву захисту М.Охендовського про порушення НАБУ і САП його прав, втручання в діяльність державного діяча, притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинної особи й розголошення даних досудового слідства.

17 лютого М.Охендовським подано заяву про залучення його як потерпілого, за результатами розгляду якої 20.02.2017 слідчим винесено постанову про відмову у визнанні потерпілим.

Однак, 2 березня слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва вказану постанову скасовано та зобов’язано слідчого невідкладно вручити Охендовському М.В. пам’ятку про процесуальні права та обов’язки потерпілого.

У зв’язку з цим, 16 березня М.Охендовського викликано до Генеральної прокуратури України для вручення пам’ятки про процесуальні права та обов’язки потерпілого та допиту в якості потерпілого.