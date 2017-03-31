ГПУ закрыла дело, в котором М.Охендовский признан потерпевшим
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины закрыла дело, которое было открыто по решению Печерского районного суда Киева, о нарушении САП и НАБУ прав председателя ЦИК Михаила Охендовского. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
По информации собеседника агентства, ГПУ закрыла уголовное производство в связи с отсутствием в действиях заместителя Генпрокурора - руководителя САП Н.Холодницького, директора НАБУ А.Ситника, а также детективов НАБУ признаков состава уголовных преступлений, предусмотренных ст. 344, 367, 372, 387 УК.
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Напомним, 4 января суд обязал Генпрокуратуру внести в Единый реестр досудебных расследований заявление защиты М.Охендовского о нарушении НАБУ и САП его прав, вмешательство в деятельность государственного деятеля, привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного лица и разглашение данных досудебного следствия.
17 февраля М.Охендовский подал заявление о привлечении его в качестве потерпевшего, по результатам рассмотрения которой 20.02.2017 следователем вынесено постановление об отказе в признании потерпевшим.
Однако, 2 марта следственным судьей Печерского районного суда Киева указанное постановление отменено и обязано следователя безотлагательно вручить Охендовскому М.В. памятку о процессуальных права и обязанностях потерпевшего.
В связи с этим, 16 марта М.Охендовский был вызван в Генеральную прокуратуру Украины для вручения памятки о процессуальных правах и обязанностях потерпевшего и допросе в качестве потерпевшего.