САП відновила слідство у справі Охендовського

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 19961 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 48147 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 63973 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 65034 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 95648 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72305 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82534 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95579 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87940 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 187349 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1м/с
77%
Популярнi новини

Трамп хоче укласти 90 торговельних угод за 90 днів

12 квітня, 12:55 • 3318 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 13555 перегляди

Військові рф атакували дроном автомобіль у Дніпровському районі Херсоні: загинув чоловік

12 квітня, 14:24 • 3718 перегляди

Трамп скасував мито на смартфони, комп'ютери та електроніку

12 квітня, 14:36 • 5206 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

12 квітня, 16:13 • 10128 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 63968 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 187346 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 341657 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 276184 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 386052 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 13628 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 12956 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 65032 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20663 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25773 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

САП відновила слідство у справі Охендовського

Київ • УНН

 • 19131 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура відновила досудове розслідування у кримінальному провадження за підозрою голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського в отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомив УНН прокурор САП Віталій Кравець.

САП відновила слідство у справі Охендовського

“Незважаючи на те, що повний текст ухвали так до нас і не надійшов поки що, але він вже з’явився у вільному доступі в Єдиному реєстрі судових рішень. Власне, опрацювавши цю ухвалу, ми прийняли рішення, що все-таки необхідно відновити досудове розслідування. Вчора досудове розслідування було відновлено”, — сказав він.

Прокурор зазначив, що рішення про подальший рух досудового розслідування буде ухвалювати старший групи — керівник САП.

В.Кравець пояснив, що САП раніше призупинила слідство щодо Охендовського на підставі направлення запитів до Німеччини, Австрії та Франції. А суд, скасувавши постанову керівника САП про зупинення слідства, вказав на те, що відповіді на запити з цих країн вже надійшли.

“Чомусь так сталося, що НАБУ не вважало за необхідне повідомити прокурорів про те, що ці відповіді надійшли. Фактично нам вже це стало відомо під час судового процесу з оскарження постанови про призупинення. І вже ні часу, ні місця для маневру не було. Тому сперечатися з цією позицією суду, на превеликий жаль, ми не можемо”, — наголосив прокурор.

Водночас, за словами В.Кравця, суддя прямо прописав про те, що це не позбавляє права САП прийняти можливе рішення про зупинення, але вже на підставі інших двох запитів — до США та Великої Британії, відповіді на які поки що не надходили.

“Хочу спростувати деяку інформацію, яка чомусь поширилася у ЗМІ, що нібито направлення цих міжнародних запитів відбувалося всупереч позиції НАБУ, і це була винятково позиція керівника САП. Це відверта неправда. Ці запити готувалися в надрах НАБУ. Це була ініціатива детективів. Ми упродовж 4-5 місяців постійно повертали їх на доопрацювання у зв’язку з наявними недоліками. Стверджувати, що це наша ініціатива при вище згаданому фактажі, дуже схоже на те, що просто намагаються зберегти гарну міну при поганій грі”, — резюмував прокурор САП.

Як повідомляв УНН, 11 квітня Солом'янський районний суд Києва скасував постанову керівника САП Назара Холодницького про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови ЦВК Михайла Охендовського у отриманні неправомірної вигоди.

Нагадаємо, 9 червня 2017 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура зупинила слідство у справі голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського до отримання відповідей щодо міжнародної правової допомоги в рамках досудового розслідування від інших держав.

13 грудня минулого року детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (“Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище”). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину. Йдеться про "чорну бухгалтерію Партії регіонів".

Проте у березні 2017 року голову Центральної виборчої комісії України Михайла Охендовського оголосили потерпілим у кримінальному провадженні про дії детективів Національного антикорупційного бюро України щодо нього. Згодом Генеральна прокуратура України закрила справу, яку було відкрито за рішенням Печерського районного суду Києва, щодо порушення САП і НАБУ прав голови ЦВК Михайла Охендовського.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,371.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,648.36