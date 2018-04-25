САП відновила слідство у справі Охендовського

“Незважаючи на те, що повний текст ухвали так до нас і не надійшов поки що, але він вже з’явився у вільному доступі в Єдиному реєстрі судових рішень. Власне, опрацювавши цю ухвалу, ми прийняли рішення, що все-таки необхідно відновити досудове розслідування. Вчора досудове розслідування було відновлено”, — сказав він.

Прокурор зазначив, що рішення про подальший рух досудового розслідування буде ухвалювати старший групи — керівник САП.

В.Кравець пояснив, що САП раніше призупинила слідство щодо Охендовського на підставі направлення запитів до Німеччини, Австрії та Франції. А суд, скасувавши постанову керівника САП про зупинення слідства, вказав на те, що відповіді на запити з цих країн вже надійшли.

“Чомусь так сталося, що НАБУ не вважало за необхідне повідомити прокурорів про те, що ці відповіді надійшли. Фактично нам вже це стало відомо під час судового процесу з оскарження постанови про призупинення. І вже ні часу, ні місця для маневру не було. Тому сперечатися з цією позицією суду, на превеликий жаль, ми не можемо”, — наголосив прокурор.

Водночас, за словами В.Кравця, суддя прямо прописав про те, що це не позбавляє права САП прийняти можливе рішення про зупинення, але вже на підставі інших двох запитів — до США та Великої Британії, відповіді на які поки що не надходили.

“Хочу спростувати деяку інформацію, яка чомусь поширилася у ЗМІ, що нібито направлення цих міжнародних запитів відбувалося всупереч позиції НАБУ, і це була винятково позиція керівника САП. Це відверта неправда. Ці запити готувалися в надрах НАБУ. Це була ініціатива детективів. Ми упродовж 4-5 місяців постійно повертали їх на доопрацювання у зв’язку з наявними недоліками. Стверджувати, що це наша ініціатива при вище згаданому фактажі, дуже схоже на те, що просто намагаються зберегти гарну міну при поганій грі”, — резюмував прокурор САП.

Як повідомляв УНН, 11 квітня Солом'янський районний суд Києва скасував постанову керівника САП Назара Холодницького про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови ЦВК Михайла Охендовського у отриманні неправомірної вигоди.

Нагадаємо, 9 червня 2017 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура зупинила слідство у справі голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського до отримання відповідей щодо міжнародної правової допомоги в рамках досудового розслідування від інших держав.

13 грудня минулого року детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (“Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище”). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину. Йдеться про "чорну бухгалтерію Партії регіонів".

Проте у березні 2017 року голову Центральної виборчої комісії України Михайла Охендовського оголосили потерпілим у кримінальному провадженні про дії детективів Національного антикорупційного бюро України щодо нього. Згодом Генеральна прокуратура України закрила справу, яку було відкрито за рішенням Печерського районного суду Києва, щодо порушення САП і НАБУ прав голови ЦВК Михайла Охендовського.