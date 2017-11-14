САП будет следить, как Аваков-младший будет выполнять обязательства
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Специальной антикоррупционной прокуратуре не комментируют решение Апелляционного суда Киева, которое оставило без изменений меру пресечения сыну министра внутренних дел Украины Александру Авакову и отмечают, что будут следить, как тот будет выполнять возложенные на него судом обязанности. Об этом сегодня в интервью журналистам по завершении судебного заседания заявил прокурор САП Василий Кричун, передает корреспондент УНН.
"Я не могу комментировать решение суда, оно есть и мы можем только контролировать выполнение подозреваемым возложенные на него обязательства и продолжать следственные действия", - сказал В.Кричун.
Напомним, защита Авакова-младшего довольна, что суд оставил меру пресечения без изменений.
Как писал УНН, сегодня Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения сыну министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александру в виде личного обязательства.
1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.