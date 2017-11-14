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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 33601 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 54274 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 62756 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 66439 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 57344 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 96828 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100548 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 129040 просмотра

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САП будет следить, как Аваков-младший будет выполнять обязательства

САП будет следить, как Аваков-младший будет выполнять обязательства

Киев  •  УНН

 • 9107 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Специальной антикоррупционной прокуратуре не комментируют решение Апелляционного суда Киева, которое оставило без изменений меру пресечения сыну министра внутренних дел Украины Александру Авакову и отмечают, что будут следить, как тот будет выполнять возложенные на него судом обязанности. Об этом сегодня в интервью журналистам по завершении судебного заседания заявил прокурор САП Василий Кричун, передает корреспондент УНН.

"Я не могу комментировать решение суда, оно есть и мы можем только контролировать выполнение подозреваемым возложенные на него обязательства и продолжать следственные действия", - сказал В.Кричун.

Напомним, защита Авакова-младшего довольна, что суд оставил меру пресечения без изменений.

Как писал УНН, сегодня Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения сыну министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александру в виде личного обязательства.

1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.

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