САП будет следить, как Аваков-младший будет выполнять обязательства

"Я не могу комментировать решение суда, оно есть и мы можем только контролировать выполнение подозреваемым возложенные на него обязательства и продолжать следственные действия", - сказал В.Кричун.

Напомним, защита Авакова-младшего довольна, что суд оставил меру пресечения без изменений.

Как писал УНН, сегодня Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения сыну министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александру в виде личного обязательства.

1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.