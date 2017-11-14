САП стежитиме, як Аваков-молодший виконуватиме зобов’язання
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Спеціальній антикорупційній прокуратурі не коментують рішення Апеляційного суду Києва, яким залишено без змін запобіжний захід сину Міністра внутрішніх справ України Олександру Авакову і зазначають, що слідкуватимуть, як той виконуватиме покладені на нього судом обов’язки. Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам по завершенню судового засідання заявив прокурор САП Василь Кричун, передає кореспондент УНН.
"Я не можу коментувати рішення суду, воно відбулося і ми можемо лише контролювати виконання підозрюваним покладених на нього обов’язки і продовжувати слідчі дії",- сказав В. Кричун.
Нагадаємо, захист Авакова-молодшого задоволений, що суд залишив запобіжний захід без змін.
Як писав УНН, сьогодні Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід сину міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександру у вигляді особистого зобов’язання.
1 листопада Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.