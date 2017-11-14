САП стежитиме, як Аваков-молодший виконуватиме зобов’язання

"Я не можу коментувати рішення суду, воно відбулося і ми можемо лише контролювати виконання підозрюваним покладених на нього обов’язки і продовжувати слідчі дії",- сказав В. Кричун.

Нагадаємо, захист Авакова-молодшого задоволений, що суд залишив запобіжний захід без змін.

Як писав УНН, сьогодні Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід сину міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександру у вигляді особистого зобов’язання.

1 листопада Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.