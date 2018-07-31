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САП начала дело за разглашение сотрудниками НАБУ данных следствия

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту разглашения данных предварительного расследования работниками НАБУ. Об этом говорится в сообщении САП в Facebook, передает УНН.

"Специализированной антикоррупционной прокуратурой по факту разглашения данных предварительного расследования, совершенного следователем, работником оперативно-розыскного органа независимо от того, принимало ли это лицо непосредственное участие в оперативно-розыскной деятельности, досудебном расследовании внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 387 УК Украины", - отметили в прокуратуре.

При этом САП поручила расследовать это производство детективам Управления внутреннего контроля НАБ Украины.

Кроме того, в антикоррупционной прокуратуре рассказали, что их беспокоят систематические разглашение тайны следствия по уголовным производствам НАБУ, а именно передачи служебных документов работниками Бюро теретьим лицам.

Один из примеров, как отметили в САП, один из народных депутатов обнародовал документы по уголовным производствам, которые являются тайной следствия.

"Характер обнародованной информации свидетельствует о том, что соответствующий народный депутат Украины получает сведения, составляющие тайну досудебного расследования непосредственно от должностных лиц НАБ Украины еще на стадии согласования соответствующих процессуальных решений", - отметили в ведомстве.

В САП подчеркнули, что систематические утечки информации о состоянии досудебного следствия делают невозможным выполнение задач уголовного судопроизводства и противоречат требованиям действующего законодательства.

Напомним, недавно прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры 24 июля закрыл уголовное производство по факту невнесения народным депутатом Украины в ежегодные декларации сведений о финансовых обязательствах на общую сумму более 4 млрд грн.

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