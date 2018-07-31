САП розпочала справу через розголошення співробітниками НАБУ даних слідства
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом розголошення даних досудового розслідування працівниками НАБУ. Про це йдеться у повідомленні САП у Facebook, передає УНН.
“Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою за фактом розголошення даних досудового розслідування, вчиненого слідчим, працівником оперативно-розшукового органу незалежно від того, чи приймала ця особа безпосередню участь в оперативно-розшуковій діяльності, досудовому розслідуванні внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 387 КК України”, — зазначили у прокуратурі.
При цьому САП доручила розслідувати це провадження детективам Управління внутрішнього контролю НАБ України.
Крім того, в антикорупційній прокуратурі розповіли, що їх турбують систематичні розголошення таємниці слідства у кримінальних провадженнях НАБУ, а саме передачі службових документів працівниками Бюро тертім особам.
Один з прикладів, як зазначили у САП, один із народних депутатів оприлюднив документи з кримінальних проваджень, які є таємницею слідства.
“Характер оприлюдненої інформації свідчить про те, що відповідний народний депутат України отримує відомості, які становлять таємницю досудового розслідування безпосередньо від службових осіб НАБ України ще на стадії погодження відповідних процесуальних рішень”, — наголосили у відомстві.
У САП підкреслили, що систематичні витоки інформації щодо стану досудового слідства унеможливлюють виконання завдань кримінального судочинства та суперечать вимогам чинного законодавства.
Нагадаємо, нещодавно прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 24 липня закрив кримінальне провадження за фактом невнесення народним депутатом України до щорічних декларацій відомостей про фінансові зобов’язання на загальну суму понад 4 млрд грн.