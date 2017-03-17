САП имеет достаточно доказательств, чтобы обращаться в суд с обвинительным актом по делу Р.Насирова - прокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Сторона обвинения считает, что за два месяца удастся завершить досудебное расследование по делу отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Об этом во время общения с журналистами сообщил начальник отдела САП Роман Симкив, передает УНН.
На вопрос журналистов, удастся ли за два месяца завершить досудебное расследование, прокурор ответил, что у стороны обвинения пока есть доказательная база, собранная для того, чтобы обращаться в суд с обвинительным актом.
"Я считаю, что удастся. У нас уже есть доказательная база собраная для того, чтобы обращаться в суд с обвинительным актом. Но есть моменты динамические. Все зависит от стороны защиты, каким образом они будут строить защиту своего клиента, какие будут документы предоставлены во время досудебного расследования", - отметил прокурор.
Напомним, ночью 16 марта временно отстраненный глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО.
Его жена внесла залог в сумме 100 млн грн.
Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.