САП имеет достаточно доказательств, чтобы обращаться в суд с обвинительным актом по делу Р.Насирова - прокурор

На вопрос журналистов, удастся ли за два месяца завершить досудебное расследование, прокурор ответил, что у стороны обвинения пока есть доказательная база, собранная для того, чтобы обращаться в суд с обвинительным актом.

"Я считаю, что удастся. У нас уже есть доказательная база собраная для того, чтобы обращаться в суд с обвинительным актом. Но есть моменты динамические. Все зависит от стороны защиты, каким образом они будут строить защиту своего клиента, какие будут документы предоставлены во время досудебного расследования", - отметил прокурор.

Напомним, ночью 16 марта временно отстраненный глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО.

Его жена внесла залог в сумме 100 млн грн.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.