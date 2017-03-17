САП має достатньо доказів, щоб звертатися до суду з обвинувальним актом у справі Р.Насірова - прокурор

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Сторона обвинувачення вважає, що за два місяці вдасться завершити досудове розслідування у справі відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Про це під час спілкування з журналістами повідомив начальник відділу САП Роман Симків, передає УНН.

На питання журналістів, чи вдасться за два місяці завершити досудове розслідування, прокурор відповів, що у сторони обвинувачення наразі є доказова база, зібрана для того, щоб звертатися до суду з обвинувальним актом.

“Я вважаю, що вдасться. У нас уже є доказова база зібрана для того, щоб звертатися до суду з обвинувальним актом. Але є моменти динамічні. Все залежить від сторони захисту, яким чином вони будуть будувати захист свого клієнта, які будуть документи надані під час досудового розслідування”, — зазначив прокурор.

Нагадаємо, вночі 16 березня тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров вийшов на волю з Лук’янівського СІЗО.

Його дружина внесла заставу у сумі 100 млн грн.

Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.

Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Українські Національні Новини

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