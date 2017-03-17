САП має достатньо доказів, щоб звертатися до суду з обвинувальним актом у справі Р.Насірова - прокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Сторона обвинувачення вважає, що за два місяці вдасться завершити досудове розслідування у справі відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Про це під час спілкування з журналістами повідомив начальник відділу САП Роман Симків, передає УНН.
На питання журналістів, чи вдасться за два місяці завершити досудове розслідування, прокурор відповів, що у сторони обвинувачення наразі є доказова база, зібрана для того, щоб звертатися до суду з обвинувальним актом.
“Я вважаю, що вдасться. У нас уже є доказова база зібрана для того, щоб звертатися до суду з обвинувальним актом. Але є моменти динамічні. Все залежить від сторони захисту, яким чином вони будуть будувати захист свого клієнта, які будуть документи надані під час досудового розслідування”, — зазначив прокурор.
Нагадаємо, вночі 16 березня тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров вийшов на волю з Лук’янівського СІЗО.
Його дружина внесла заставу у сумі 100 млн грн.
Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.