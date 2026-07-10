САП и НАБУ разоблачили экс-чиновника Госпогранслужбы в незаконном обогащении на 11 млн гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили бывшего заместителя начальника регионального управления Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в незаконном обогащении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

По данным следствия, чиновник в 2023-2024 годах приобрел более 11 млн гривен, законность оснований приобретения которых не подтверждается доказательствами.

Часть этих средств чиновник использовал на приобретение автомобиля "TOYOTA RAV-4". Другие средства были найдены по месту его проживания детективами НАБУ во время проведения обыска