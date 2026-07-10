САП и НАБУ разоблачили экс-чиновника Госпогранслужбы в незаконном обогащении на 11 млн гривен

$44.520.0450.880.18
ukenru
13:53 • 6048 просмотра
"Теперь нет ни одного российского НПЗ, до которого не добралось бы украинское оружие": Зеленский подвел итоги за неделюVideo
13:30 • 13258 просмотра
Когда Украина сможет производить ракеты для Patriot?
13:16 • 5776 просмотра
Послы ЕС согласовали открытие шестого кластера переговоров о вступлении для Украины - Качка
10:55 • 15024 просмотра
Удар рф по кафе в Грозе: установлены ответственные за приказ российские военные, пятерым объявлено подозрениеVideo
10:28 • 19601 просмотра
В Украине вводят в обращение банкноту 2000 гривен с портретом Стуса с 4 сентябряPhoto
10 июля, 08:01 • 22418 просмотра
"Хочу, чтобы ракеты РФ сбивали не над Варшавой": министр обороны Польши поддержал передачу Украине ракет к Patriot
10 июля, 02:02 • 30080 просмотра
Украина призвала Совбез ООН немедленно внести резолюцию о прекращении огня
9 июля, 22:05 • 29289 просмотра
Удары украинских БПЛА вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ - Financial Times
9 июля, 20:59 • 30127 просмотра
Должны быть конструктивными и деликатными - Зеленский о встрече с Навроцким на саммите НАТО
Эксклюзив
9 июля, 15:40 • 45119 просмотра
Почему животные иногда притворяются больными: ветеринар объяснила, где манипуляция, а где сигнал об опасности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2м/с
37%
743мм
Популярные новости
Сооснователь Fire Point рассказал о зависимости Flamingo и отечественной баллистики от западных компонентов10 июля, 09:09 • 12667 просмотра
На Московском НПЗ снова фиксируют возгорание после атаки дроновVideo10 июля, 09:39 • 20136 просмотра
Несмотря на семь месяцев процессуальных маневров, дело о медицинской халатности врачей Odrex перешло к рассмотрению по существу10:27 • 23324 просмотра
В правительстве рф признали дефицит топлива после поражений НПЗ12:11 • 10194 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания12:50 • 7972 просмотра
публикации
Экспорт оборонной продукции открыли: эксперт считает, что ключевые барьеры остались15:05 • 4280 просмотра
Что делать, чтобы не садилась батарея в телефоне: простые способы продлить её ресурс 14:45 • 4772 просмотра
Несмотря на семь месяцев процессуальных маневров, дело о медицинской халатности врачей Odrex перешло к рассмотрению по существу10:27 • 23464 просмотра
Как очистить чайник от накипи: эффективные способы для домаPhoto9 июля, 15:23 • 49004 просмотра
Саммит НАТО превзошел ожидания - Трамп изменил риторику, а Украина получила новые возможности
Эксклюзив
9 июля, 14:59 • 79875 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Харьковская область
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Реклама
УНН Lite
Какие продукты стоит покупать летом13:30 • 7142 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания12:50 • 8188 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 86881 просмотра
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 157653 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 148120 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

САП и НАБУ разоблачили экс-чиновника Госпогранслужбы в незаконном обогащении на 11 млн гривен

Киев • УНН

 • 814 просмотра

Бывший заместитель начальника регионального управления Западного регионального управления Госпогранслужбы приобрел более 11 млн грн в 2023-2024 годах. Часть средств потратил на авто Toyota RAV-4, остальные нашли во время обыска.

САП и НАБУ разоблачили экс-чиновника Госпогранслужбы в незаконном обогащении на 11 млн гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили бывшего заместителя начальника регионального управления Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в незаконном обогащении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

Детали

По данным следствия, чиновник в 2023-2024 годах приобрел более 11 млн гривен, законность оснований приобретения которых не подтверждается доказательствами.

Часть этих средств чиновник использовал на приобретение автомобиля "TOYOTA RAV-4". Другие средства были найдены по месту его проживания детективами НАБУ во время проведения обыска

- сообщили в САП.

Фигуранту объявили о подозрении по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обогащение). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Напомним

САП и НАБУ завершили расследование в отношении бывшего заместителя министра Василия Лозинского. Ему инкриминируют злоупотребление властью.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП