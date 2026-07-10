САП и НАБУ разоблачили экс-чиновника Госпогранслужбы в незаконном обогащении на 11 млн гривен
Киев • УНН
Бывший заместитель начальника регионального управления Западного регионального управления Госпогранслужбы приобрел более 11 млн грн в 2023-2024 годах. Часть средств потратил на авто Toyota RAV-4, остальные нашли во время обыска.
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили бывшего заместителя начальника регионального управления Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в незаконном обогащении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.
Детали
По данным следствия, чиновник в 2023-2024 годах приобрел более 11 млн гривен, законность оснований приобретения которых не подтверждается доказательствами.
Часть этих средств чиновник использовал на приобретение автомобиля "TOYOTA RAV-4". Другие средства были найдены по месту его проживания детективами НАБУ во время проведения обыска
Фигуранту объявили о подозрении по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обогащение). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.
Напомним
САП и НАБУ завершили расследование в отношении бывшего заместителя министра Василия Лозинского. Ему инкриминируют злоупотребление властью.