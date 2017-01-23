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Самопровозглашенный председатель Крыму вошел в высший совет партии "Единая Россия"

Самопровозглашенный председатель Крыму вошел в высший совет партии "Единая Россия"

Киев • УНН

 • 8457 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Самопровозглашенный председатель аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов вошел в состав высшего совета партии "Единая Россия". Такое решение было принято на съезде партии 22 января, передает УНН со ссылкой на Facebook политической партии.

Сообщается, что после того, как переизбранный на должность председателя высшего совета "Единой России" Борис Грызлов зачитал полный список предлагаемых для избрания в совет членов, делегаты единогласно проголосовали за него.

Как сообщал УНН, в Крыму журналистку уволили за подготовку материала о доме С.Аксенова.

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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