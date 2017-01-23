Самопроголошений голова Криму увійшов до вищої ради партії "Єдина Росія"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Самопроголошений голова анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов увійшов до складу вищої ради партії “Єдина Росія”. Таке рішення було ухвалене на з’їзді партії 22 січня, передає УНН з посиланням на Facebook політичної партії.
Повідомляється, що після того, як переобраний на посаду голови вищої ради “Єдиної Росії” Борис Гризлов зачитав повний список пропонованих для обрання в раду членів, делегати одноголосно проголосували за нього.
Як повідомляв УНН, у Криму журналістку звільнили за підготовку матеріалу про будинок С.Аксьонова.
Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.