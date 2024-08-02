Самолет с освобожденными заключенными из России и Беларуси приземлился в аэропорту Кельна. Среди освобожденных - известные оппозиционеры, журналисты и иностранные граждане, обмененные на российского киллера и шпионов.
Самолет с освобожденными заключенными, которые Россия и Беларусь передали Западу, приземлился в аэропорту Кельна, Германия. Об этом в четверг, 1 августа, пишет агентство Reuters, передает УНН.
Детали
Указывается, что освобожденные политзаключенные: Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Алсу Курмашова, Андрей Пивоваров, Олег Орлов, Александра Скочиленко, Лилия Чанышева, Ксения Фадеева, Эван Гершкович, Кевин Лик, Демури Воронин, Вадим Останин, Пол Вилан и Герман Мойжес. Также в списках освобожденных гражданин Германии Рико Кригер, которого приговорили к смертной казни по делу о взрыве на железнодорожной станции Озерище недалеко от Минска в октябре 2023 года.
Родственники бывших заключенных "ничего не знали до последней минуты".
В обмен Россия получила киллера из ФСБ Вадима Красикова, шпионов и мошенников.
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