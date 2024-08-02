Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с официальным заявлением относительно недавнего обмена заключенными между США, Германией, Беларусью и Россией. В своем выступлении Шольц отметил важность международного сотрудничества и выразил благодарность всем участникам операции, пишет АР, передает УНН.

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«Операция, которая стала возможной благодаря тесному сотрудничеству, прежде всего с США. Огромная благодарность европейским партнерам и Словении, которая также внесла значительный вклад, чтобы это стало возможным. То, что все это происходило так доверительно, конструктивно и точно. Я хотел бы выразить благодарность всем, кто участвовал в этой операции», - сказал канцлер.

Шольц также отметил гуманистическое значение этого обмена: «Мы - общество, для которого важен гуманизм, для которого важны наши представления о свободе, важна демократия как ценность. Для всех, кто вынужден был опасаться за свою жизнь из-за своей веры в свободу и демократию, освобождение и спасение этих людей является неотъемлемой частью наших гуманистических представлений как общества. Для нас, немцев, это особый вклад».

В завершение канцлер пожелал всем прибывшим крепкого здоровья и скорейшего восстановления, а также выразил надежду на освобождение всех, кто до сих пор находится в российских тюрьмах и чье здоровье под угрозой. Шольц заверил, что Германия продолжит прилагать усилия для защиты демократических ценностей.

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