Самое большое обновление: Google интегрировал новую ИИ-модель Gemini в чат-бот Bard
Киев • УНН
Google обновил своего чат-бота Bard с моделью искусственного интеллекта Gemini, представив три версии: Ultra, Pro и Nano, чтобы повысить производительность на различных устройствах. Gemini Pro будет запущена первой, а впоследствии появится больше функций и языков.
Чат-бот Bard получил самое большое обновление за все время благодаря новой модели искусственного интеллекта от Google - Gemini. Об этом говорится в пресс-релизе от Google, передает УНН.
Детали
Компания анонсировала, что Gemini доступна в трех версиях - Ultra, Pro и Nano. Они позволят работать с моделью на любом устройстве - от мобильных устройств до центров обработки данных.
Развертывание версий Gemini для Bard будет происходить поэтапно. Сначала Bard будет обновлен специально настроенной версией Gemini Pro, которая сначала будет поддерживать текстовые подсказки. В ближайшие месяцы функционал будет расширен (будет добавлена поддержка изображений или других модальностей).
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Версия Bard с Gemini Pro сначала станет доступной на английском языке в более чем 170 странах по всему миру. Со временем будет добавлено больше поддерживаемых языков.
В Google утверждают, что Gemini Pro был проверен в ходе серии отраслевых тестов. И в 6 из 8 из них она превзошла GPT-3.5 в .
Дополнения
Уже в 2024 году будет запущена программа тестирования Bard Advanced. Она предоставит пользователям доступ к улучшенной модели ИИ Gemini Ultra. Благодаря Gemini Ultra, как утверждают в компании, чат-бот Bard начнет не только понимать, но и уметь взаимодействовать с различными типами информации, включая текст, изображения, аудио, видео, получит мультимодальные возможности рассуждения.
Кроме этого, обещают, что Gemini Ultra будет уметь понимать, объяснять и генерировать высококачественный код на популярных языках программирования.
Напомним
Летом этого года в Украине заработал чатбот Google Bard на основе искусственного интеллекта, который является конкурентом ChatGPT
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Самое большое обновление: Google интегрировал новую ИИ-модель Gemini в чат-бот Bard
Google обновил своего чат-бота Bard с моделью искусственного интеллекта Gemini, представив три версии: Ultra, Pro и Nano, чтобы повысить производительность на различных устройствах. Gemini Pro будет запущена первой, а впоследствии появится больше функций и языков.
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