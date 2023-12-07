Самое большое обновление: Google интегрировал новую ИИ-модель Gemini в чат-бот Bard

Чат-бот Bard получил самое большое обновление за все время благодаря новой модели искусственного интеллекта от Google - Gemini. Об этом говорится в пресс-релизе от Google, передает УНН.

Детали

Компания анонсировала, что Gemini доступна в трех версиях - Ultra, Pro и Nano. Они позволят работать с моделью на любом устройстве - от мобильных устройств до центров обработки данных.

Развертывание версий Gemini для Bard будет происходить поэтапно. Сначала Bard будет обновлен специально настроенной версией Gemini Pro, которая сначала будет поддерживать текстовые подсказки. В ближайшие месяцы функционал будет расширен (будет добавлена поддержка изображений или других модальностей).

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Версия Bard с Gemini Pro сначала станет доступной на английском языке в более чем 170 странах по всему миру. Со временем будет добавлено больше поддерживаемых языков.

В Google утверждают, что Gemini Pro был проверен в ходе серии отраслевых тестов. И в 6 из 8 из них она превзошла GPT-3.5 в .

Дополнения

Уже в 2024 году будет запущена программа тестирования Bard Advanced. Она предоставит пользователям доступ к улучшенной модели ИИ Gemini Ultra. Благодаря Gemini Ultra, как утверждают в компании, чат-бот Bard начнет не только понимать, но и уметь взаимодействовать с различными типами информации, включая текст, изображения, аудио, видео, получит мультимодальные возможности рассуждения.

Кроме этого, обещают, что Gemini Ultra будет уметь понимать, объяснять и генерировать высококачественный код на популярных языках программирования.

Напомним

Летом этого года в Украине заработал чатбот Google Bard на основе искусственного интеллекта, который является конкурентом ChatGPT

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