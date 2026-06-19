Саммит G7 изменил восприятие войны Трампом, но до переговоров еще далеко - эксперт

Саммит G7 продемонстрировал определенные изменения в отношении президента США Дональда Трампа к российско-украинской войне, однако говорить об окончательном развороте Вашингтона в сторону Киева пока рано. В то же время предпосылки для возобновления переговорного процесса постепенно формируются, хотя к реальным мирным переговорам стороны еще не готовы. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Владимир Фесенко.

О результатах саммита G7 и изменении позиции Трампа

Политолог отмечает, что одним из главных итогов саммита "Большой семерки" стало изменение восприятия войны со стороны Дональда Трампа. В то же время, по словам эксперта, делать вывод о полноценном переходе президента США на сторону Украины пока преждевременно.

Я бы не спешил с выводами, что удалось окончательно перетянуть Трампа на нашу сторону. Но благодаря усилиям Макрона и других европейских партнеров удалось убедить его в том, что россия не выиграет войну, а Украина способна эффективно оказывать сопротивление. На данный момент такой результат достигнут, но с Трампом никогда нельзя быть уверенными в долгосрочной перспективе. Эту работу нужно продолжать постоянно - отметил он.

Предпосылки для переговоров только формируются

В последние дни о возможности переговоров заговорили как европейские политики, так и отдельные представители российской стороны. Впрочем, Фесенко убежден, что сейчас говорить о реальных мирных переговорах рано.

К сожалению, сейчас я не вижу реальных предпосылок для начала настоящих мирных переговоров. Да, шанс на их возобновление может появиться, но нужно различать переговорный процесс и реальные переговоры о завершении войны. Попытки возобновить диалог могут начаться в ближайшее время, однако это еще не означает поиск компромиссов между сторонами - отметил он.

Путин не будет договариваться сразу после ударов по москве

По мнению эксперта, рассчитывать на то, что после успешных украинских ударов по российской столице кремль немедленно согласится на переговоры, не стоит.

Путин не будет начинать переговоры под давлением или сразу после ударов по москве. Это не его стиль. Именно поэтому не стоит жить иллюзиями и ждать быстрых результатов после каждой успешной операции Украины. Для изменения его позиции нужно длительное воздействие и накопление факторов давления - отметил он.

Кремль могут заставить к переговорам только системные проблемы

Фесенко считает, что отдельные удары не будут иметь определяющего значения. Вместо этого результат может дать только длительное ухудшение ситуации внутри россии.

Если нынешние тенденции продолжатся, если проблемы с топливом или логистикой станут системными, если россияне начнут ощущать последствия войны на себе, тогда могут появиться предпосылки для переговоров. Но это не произойдет сразу. Сначала будут закрытые консультации, неформальные контакты, а уже потом возможен официальный переговорный процесс - отметил он.

Первым шагом могут стать локальные договоренности

Политолог скептически оценивает сценарий быстрого полного прекращения огня. Вместо этого более реалистичным он считает постепенный подход.

Скорее всего, сначала речь может идти о секторальном прекращении огня. Например, об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре, прекращении атак на море или по крупным городам. Только после этого могут появиться более масштабные договоренности. Вариант с полным прекращением боевых действий на отдельных участках фронта я не исключаю, но отношусь к нему довольно скептически - отметил он.

Паритет является главной предпосылкой для мира

Фесенко подчеркивает, что ни одна из сторон не согласится на серьезные компромиссы, если будет убеждена в собственном военном превосходстве.

Одна из главных предпосылок реальных переговоров - это паритет. Когда ни одна из сторон не имеет очевидного преимущества и не может достичь решающего успеха на поле боя. Если одна сторона считает, что выигрывает войну, она не будет вести переговоры о мире. Она будет говорить только о капитуляции противника - отметил он.

Украине не стоит жить иллюзиями насчет быстрой победы

Комментируя нынешнюю ситуацию на фронте и успешные украинские удары по российским объектам, эксперт призвал избегать чрезмерного оптимизма.

Я не разделяю мнение, что уже произошел перелом в войне. Да, есть положительные тенденции для Украины. Но думать, что еще немного - и мы выиграем войну, значит выдавать желаемое за действительное. За последние годы мы неоднократно видели, как менялся баланс сил и как быстро стороны адаптировались к новым технологиям и новым условиям войны - отметил он.

Главная цель украинских ударов - принудить россию к переговорам

По убеждению Фесенко, нынешняя стратегия Украины имеет целью не военную победу в краткосрочной перспективе, а создание условий для политического урегулирования.

Цель нынешних ударов по российской логистике, НПЗ и военным объектам заключается не в том, чтобы завтра выиграть войну. Их главная цель – принудить россию к реальным мирным переговорам. Именно об этом говорит и президент Зеленский. Для этого нужно создавать для Кремля все больше проблем и постепенно менять его расчеты относительно продолжения войны - отметил он.

"Несмотря на то, что он безумец" - Зеленский заявил о готовности к переговорам с путиным