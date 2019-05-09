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Саммит в Сибиу и декларация о единстве Европы

Саммит в Сибиу и декларация о единстве Европы

Киев  •  УНН

 • 23716 просмотра

СИБИУ-КИЕВ. 9 мая. УНН. Сегодня в румынском городе Сибиу прошел неформальный саммит глав европейских государств, по итогам которого была принята декларация, как сигнал о единстве Европы. Документ станет основой для принятия новой стратегии, на которой будет основываться европейская внешняя и внутренняя политика, принятие которой запланировано на июнь. О каких ключевых позициях договорились европейские политики – в материале УНН.

В Румынию прибыло 27 лидеров европейских государств и премьер-министров, а также более 30 иностранных делегаций, за исключением Великобритании из-за того, что Brexit был перенесен на 31 октября. Главы европейских государств, а также ключевые европейские политики собрались в Сибиу, чтобы обсудить европейское будущее. По итогам саммита была принята совместная декларация, включающая 10 пунктов. В документе политики задекларировали обязательства выступать единой Европой в качестве ответственного глобального игрока, принимать совместные и единые решения, ставить людей превыше политики, защищать граждан ЕС, европейский уклад жизни, демократию и верховенства права.

В частности, на заключительной пресс-конференции глава Совета ЕС Дональд Туск подчеркнул, что соблюдение принципа верховенства права является базовым стержнем, от которого зависит развитие также и других сфер.

“К сожалению, мы говорим сегодня об опасных трендах в глобальной политике, потому что многие правительства пытаются отбросить этот принцип... Это (требования ЕС — ред.) не вмешательство во внутренние дела”, — отметил он.

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Вместе с тем, через три недели после саммита с 23 по 26 мая пройдут выборы в Европейский парламент. Поэтому, декларация в Сибиу является и своеобразными обещаниями избирателям. Однако, уже после выборов в ЕП, назначения новых должностных лиц на руководящие посты институций ЕС и начала нового политического цикла в Евросоюзе, на основе декларации в июне будет утверждена стратегия на последующие 5 лет, которая будет касаться внешней и внутренней политики Союза. Кроме того, Дональд Туск анонсировал экстренный саммит ЕС 28 мая, во время которого будет дан старт процедурам назначения на ключевые посты европейских институций.

Президент Румынии отметил, что результаты саммита в Сибиу — это позитивный сигнал, и для европейский и для соседних стран.

“Сегодня мы обсудили, как хотим жить дальше, куда хотим дальше двигаться... Мы приняли политическую декларацию, декларацию Сибиу... Самое важное, что может быть в этой декларации — это дух Сибиу и утверждение нашего стремления продолжать совместно европейский проект”, — сказал президент Румынии Клаус Йоханнис.

Румынский лидер отметил, что эта декларация является позитивным сигналом и это будет основой для внутренней и внешней политики и будущей европейской стратегии.

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