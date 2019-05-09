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Саміт у Сібіу і декларація про єдність Європи

Саміт у Сібіу і декларація про єдність Європи

Київ • УНН

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СІБІУ-КИЇВ. 9 травня. УНН. Сьогодні в румунському місті Сібіу пройшов неформальний саміт глав європейських держав, за підсумками якого була прийнята декларація, як сигнал про єдність Європи. Документ стане основою для прийняття нової стратегії, на якій буде грунтуватися європейська зовнішня і внутрішня політика, прийняття якої заплановано на червень. Про які ключові позиції домовилися європейські політики - в матеріалі УНН.

До Румунії прибуло 27 лідерів європейських держав і прем'єр-міністрів, а також більше 30 іноземних делегацій, за винятком Великої Британії через те, що Brexit був перенесений на 31 жовтня. Глави європейських держав, а також ключові європейські політики зібралися в Сібіу, щоб обговорити європейське майбутнє. За підсумками саміту було ухвалено спільну декларацію, що включає 10 пунктів. У документі політики задекларували зобов'язання виступати єдиною Європою в якості відповідального глобального гравця, приймати спільні та єдині рішення, ставити людей понад політики, захищати громадян ЄС, європейський устрій життя, демократію та верховенство права.

Зокрема, на заключній прес-конференції голова Ради ЄС Дональд Туск наголосив, що дотримання принципу верховенства права є базовим стержнем, від якого залежить розвиток також і інших сфер.

"На жаль, ми говоримо сьогодні про небезпечні тренди в глобальній політиці, тому що багато урядів намагаються відкинути цей принцип ... Це (вимоги ЄС - ред.) не втручання у внутрішні справи", - зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Саміт в Сібіу: Туск назвав загрозу глобальної політики

Разом з тим, через три тижні після саміту з 23 по 26 травня пройдуть вибори до Європейського парламенту. Тому, декларація в Сібіу є і своєрідними обіцянками виборцям. Однак, вже після виборів в ЄП, призначення нових посадових осіб на керівні пости інституцій ЄС і початку нового політичного циклу в Євросоюзі на основі декларації в червні буде затверджено стратегію на наступні 5 років, яка буде стосуватися зовнішньої і внутрішньої політики Союзу. Крім того, Дональд Туск анонсував екстрений саміт ЄС 28 травня, під час якого буде дано старт процедурам призначення на ключові пости європейських інституцій.

Президент Румунії відзначив, що результати саміту в Сібіу - це позитивний сигнал, і для європейських і для сусідніх країн.

"Сьогодні ми обговорили, як хочемо жити далі, куди хочемо далі рухатися ... Ми прийняли політичну декларацію, декларацію Сібіу ... Найважливіше, що може бути в цій декларації - це дух Сібіу та затвердження нашого прагнення продовжувати спільно європейський проект", - сказав президент Румунії Клаус Йоханніс.

Румунський лідер зазначив, що ця декларація є позитивним сигналом і це буде основою для внутрішньої і зовнішньої політики і майбутньої європейської стратегії.

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