Саммит глав правительств стран-участниц ГУАМ начался в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Киеве началась встреча премьер-министров стран-участниц Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ, передает корреспондент УНН.
Во встрече принимают участие Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, премьер-министр Республики Молдова Павел Филип, заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Исмет Дурсун оглы Абасов.
По информации КМУ, по результатам встречи запланировано подписание дополнительного протокола к Соглашению о создании ЗСТ ГУАМ - об утверждении порядка создания и деятельности рабочего органа, координирующего действия договаривающихся сторон этого соглашения.
Также делегаты намерены подписать протокол о взаимном признании отдельных результатов таможенных процедур в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через государственные границы стран-членов ГУАМ.