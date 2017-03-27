Саммит глав правительств стран-участниц ГУАМ начался в Киеве

Во встрече принимают участие Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, премьер-министр Республики Молдова Павел Филип, заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Исмет Дурсун оглы Абасов.

По информации КМУ, по результатам встречи запланировано подписание дополнительного протокола к Соглашению о создании ЗСТ ГУАМ - об утверждении порядка создания и деятельности рабочего органа, координирующего действия договаривающихся сторон этого соглашения.

Также делегаты намерены подписать протокол о взаимном признании отдельных результатов таможенных процедур в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через государственные границы стран-членов ГУАМ.

Напомним, Азербайджан готов создать в Украине торговый дом.