Саміт голів урядів країн-учасниць ГУАМ розпочався у Києві

У зустрічі беруть участь Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, прем’єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі, прем’єр-міністр Республіки Молдова Павло Філіп, заступник прем’єр-міністра Азербайджанської Республіки Ісмет Дурсун огли Абасов.

За інформацією КМУ, за результатами зустрічі заплановане підписання додаткового протоколу до Угоди про створення ЗВТ ГУАМ — про затвердження порядку створення та діяльності робочого органу, що координує дії договірних сторін цієї угоди.

Також делегати мають намір підписати протокол про взаємне визнання окремих результатів митних процедур щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються через державні кордони країн-членів ГУАМ.

Нагадаємо, Азербайджан готовий створити в Україні торговий дім.