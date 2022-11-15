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Саммит G20: глава Еврокомиссии фон дер Ляйен обвинила россию в сжигании газа

Саммит G20: глава Еврокомиссии фон дер Ляйен обвинила россию в сжигании газа

Киев • УНН

 • 3872187 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. россия больше заинтересована в использовании своего газа как оружия – даже если это означает его уничтожение, а не продажу – в ответ на западные санкции против ее вторжения в Украину, заявила во вторник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита G20, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

"Мы видим, что россия сжигает свой газ, а не продает его", - заявила фон дер Ляйен во время первой сессии ежегодного саммита G20 на индонезийском острове Бали, по словам дипломатов.

Ранее в этом году москва прекратила поставки газа в ЕС в ответ на санкции, введенные в связи с вторжением россии в Украину.

По словам президента Еврокомиссии, поведение россии "создавало дефицит на мировых энергетических рынках и вызвало резкий рост цен".

Поэтому ЕС поддержал введение потолка цен на нефть, добавила она, заявив, что это также принесет пользу странам с низким и средним уровнем дохода.

"Но наш лучший ответ на ситуацию – ускорить переход на чистые формы энергии", – добавила фон дер Ляйен.

Это "единственный ответ как на энергетический, так и на климатический кризис", и он также открывает огромные возможности для других регионов мира, отметила глава Еврокомиссии.

Поэтому Европа инвестирует не менее 4 миллиардов евро (4,1 миллиарда долларов) в возобновляемые источники энергии, такие как водород, в течение следующих пяти лет. По ее словам, это также повлечет за собой масштабные частные инвестиции.

Глава Европейского совета Шарль Мишель, также присутствовавший на саммите G20, также обрушился с резкой критикой на россию, по словам участников первой сессии саммита, обвинив москву в использовании энергии как оружия с негативными последствиями для экономики, ощущаемыми не только в Европе, но и во всем мире.

Дополнение

На саммите на Бали россию представляет министр иностранных дел сергей лавров, поскольку, по данным кремля, президент владимир путин не может присутствовать якобы из-за нехватки времени.

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